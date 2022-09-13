Reuters‘un haberine göre, Moskova mahkemesi ülkedeki Alphabet birimi tarafından yapılan iflas başvurusunu kabul etti. Google’ın ana şirketi, Rusya’nın Ukrayna ile savaşının başlamasından kısa bir süre sonra, birkaç ay önce iflas başvurusunda bulundu.

Sorun, ülke yetkililerinin Alphabet’in ofislerindeki banka hesaplarına el koymasıyla başladı ve şirketin bölgedeki çalışanlara ve tedarikçilere ödeme yapmasını imkansız hale getirdi. Böylece, Mayıs 2022’de şirket Rusya’da iflas başvurusunda bulunmaya karar verdi.

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Bir Google sözcüsü raporun yayınlandığı tarihte, “Rus yetkililerin Google Rusya’nın banka hesabına el koyması, Rusya merkezli çalışanları işe almak ve ödeme yapmak, tedarikçilere ödeme yapmak ve diğer mali yükümlülükleri yerine getirmek de dahil olmak üzere Rusya ofisimizin işleyişini sürdürülemez hale getirdi” dedi. .

İçindekiler Google ve Rusya

Google ve Rusya

Bir Rus TV kanalına sahip bir işadamına göre, ülke yetkilileri YouTube’daki bir erişim sorunu nedeniyle Google’dan 15 milyon dolardan fazla paraya el koymuştu. Kuruma göre, Mart ayında iki ele geçirme daha gerçekleştirildi, ancak miktarlar belirtilmedi.

Şirkete göre, savaşın başlamasından sonra birkaç çalışan Rusya’dan çıkarıldı, ancak bazı çalışanlar ülkede kalmayı seçti. Gmail, Google Haritalar, Android ve Play Store gibi diğer hizmetler Rusların kullanımına devam edecek.