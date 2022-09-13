Çevre ve kullanıcı deneyimi konusundaki endişeler, Avrupa Birliği’ni temsil eden bağımsız bir parlamento olan Avrupa Komisyonu’nun kararlarını yönlendiriyor. O toplantıdaki düzenleyiciler, bölgede satılan akıllı telefonların en az 5 yıl daha iyi pillere, yedek parçalara ve sistem yükseltmelerine sahip olduğunu öne sürdü.

Yakın geçmişte olduğu gibi, Avrupa Komisyonu’nun önerdiği yasalar Apple, Samsung ve Google gibi büyük üreticilerin stratejilerini önemli ölçüde etkileyebilir. Sonuç olarak, dünyanın dört bir yanındaki tüketiciler, yakında yeni yansımaları olması beklenen bu değişikliklerden yararlanabilir.

Daha fazla güncelleme

Birçok cihazı etkileyen bir sorun, piyasaya sürüldükten sonraki yıllar boyunca güncellemelerin olmamasıdır. Sonuç olarak ve Avrupa Komisyonu’nun kendi ifadesiyle, “cihazlar genellikle kullanıcılar tarafından zamanından önce değiştirilir ve kullanım ömürlerinin sonunda, yeterince yeniden kullanılmazlar veya geri dönüştürülemezler, bu da kaynak israfına yol açar.”

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Teklif, üreticileri akıllı telefonlar ve tabletler için en az 5 yıllık güncelleme sunmaya ikna etmeyi umuyor. Şu anda yalnızca Apple, Samsung ve Google bu gereksinimi (en azından kısmen) karşılamaktadır, ancak tüm cihazlar güncellemelerle kapsanmamaktadır.

Yedek parçalar ve daha iyi piller

Cihazların kullanım ömrünün uzatılmasına yönelik bir diğer öneri ise, üreticilerin değişim için en az 15 farklı parça tedarik etme zorunluluğudur. Bu, piyasaya sürüldükten sonraki 5 yıl boyunca pil, şarj cihazları, arka kapaklar ve hatta bellek/SIM kart tepsilerini içeriyor.

Yönetmelik ayrıca pillerin üretilme biçiminde değişiklikler önermektedir. Teklife göre, bu bileşen “bir işletim sistemi yazılımı güncellemesinden veya bellenim güncellemesinden sonra bozulmamalı” ve ayrıca bin şarj döngüsünden sonra bile yüzde 80 şarjı koruyabiliyor.

Avrupa, akıllı telefon pazarındaki birçok değişikliğe giden yolda öncü olmuştur. 2024 yılına kadar tüm cihazlar için USB-C’nin benimsenmesini onaylamanın yanı sıra bölge, şimdi bölgede dağıtılan cihazların ömrünü uzatmak için mücadele ediyor.

Kaynak: European Commission, The Verge