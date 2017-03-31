Moodelizer Hayatınıza Soundtrack Ekleyebileceğiniz Eğlenceli Bir Uygulama

Yeni bir iOS uygulaması olan Moodelizer aslında bu ay başında indirilebilir şekilde App Store’da yer aldı ancak resmi olarak bugün duyuruldu.

Moodelizer’ın Android versiyonu ise daha ileriki bir tarihte çıkacak. Bu video uygulamasın içerisinde 15 tane “mood” ya da müzik diyebileceğimiz kısa sesler yer. Uygulama içerisinden seçeneceğiniz sesi çektiğiniz videoya otomatik olarak yüklüyor.

Uygulamanın geliştiricileri bu uygulama için dünya çapında 50 bestekar ile birlikte çalışmış. Uygulama içerisinde romantik, eğlenceli, aksiyon dolu şarkılar yer alıyor. Ses dosyaları tamamen ücretsiz ve açık lisansa sahip. Uygulama ise son derece basit bir arayüze sahip.

Uygulamayı açtığınızda kameranıza erişmek istiyor. Daha sonra gelen ekranda arka kamera açılıyor ve alt kısımda videonuza ekleyebileceğini soundtrackler yer alıyor. Bu soundtracklerin her birini kamera ekranına basılı tutarak ön izleyebilirsiniz. Video kaydedildiğinde seçtiğiniz ses otomatik olarak videoya yükleniyor ve kaydediliyor.