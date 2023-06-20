Monster Notebook, karne heyecanının yaklaştığı bu günlerde öğrencileri ve ebeveynleri sevindirecek yeni kampanyasını duyurdu. Monster Notebook, büyük karne kampanyası kapsamında seçili laptop, aksesuar ve monitörlerde indirime gitti. Seçili laptoplarda yüzde 25, seçili aksesuarlarda yüzde 20 ve monitörlerde yüzde 5’e varan indirim fırsatı sunan kampanyadan 30 Haziran’a kadar Monster Notebook mağazaları ve monsternotebook.com.tr üzerinden yararlanılabilecek.

Güvenilir, güçlü ve hızlı

Kampanyaya seçili ürünleriyle dahil olan Monster Notebook Abra serisi, 15.6 ve 17.3 inç boyutlarında IPS ekranla hem oyunlardaki hem de multimedya içeriklerinde görüntüleri eksiksiz görebilmeniz ve Full HD çözünürlükte keyifli bir oyun süreci yaşamanıza olanak veriyor. Yapay zekâ destekli yeni nesil Intel işlemciler, oyun dışındaki arka plan uygulamalarını verimlilik çekirdekleri tarafından, oynanan oyunları ise performans çekirdekleri tarafından yöneterek performansı optimize ediyor ve üretkenliği artırıyor. Intel® Wi-Fi 6 Gig+ teknolojisiyle gelen Abra modeller; güvenli, güçlü ve hızlı internet bağlantısıyla birlikte yüksek indirme ve yükleme hızını kablosuz olarak sunuyor. DDR5 bellek teknolojisi, hızlı frekansları, yüksek bant genişliğini ve verimliliği destekliyor. Bu teknoloji RAM performansını artırıyor, enerji sarfiyatını da ciddi oranda azaltıyor.



10 saate varan çalışma süresi

Taşınabilir bilgisayar kavramını âdeta yeniden tanımlayan Monster Huma serisi modeller ise incelikleri, hafiflikleri ve sundukları güçle kendi sınıfının standartlarını belirliyor. Görünümünü zenginleştirmekle kalmayıp bilgisayarların toplam ağırlığını azaltan ve onları daha sağlam hâle getiren magnezyum alaşımlı kasa, serinin en önemli özelliklerinden biri oluyor. Ayrıca donanımların düşük güç tüketmesi, tam şarj sonrasında bilgisayarınızı 10 saate varan çalışma süresi boyunca kullanabilmenizi sağlıyor. Yüzde 100 sRGB standartlarını destekleyen ekranlarla, video ve fotoğraf düzenleme yazılımlarını ek bir monitöre ihtiyaç duymadan kullanabilir, arzu ederseniz diğer tüm profesyonel yazılımlarınızı Full HD çözünürlüklü ekranlar sayesinde dilediğiniz gibi yönetebilirsiniz. Güncel gereksinimler doğrultusunda şekillendirilen Monster Notebook Huma serisi bilgisayarlar, online eğitim süreçleri için de son derece uygun. Ek bir web kamera olmadan toplantılarınıza katılmanıza yardım eden bilgisayarlarda çoklu mikrofon kurulumu ve HD çözünürlüklü web kamera var. Ayrıca Bluetooth 5.1 ve Wi-Fi 6 gibi modern kablosuz bağlantı olanakları da elinizin altında.

Olağanüstü görsel performans

Kolay ve rahat bir takip imkânı sunan 1500R curved ekran ile yüksek tempo gerektiren oyunlarda oyunun içerisinde hissiyatı yaşatan Monster Notebook Aryond A27 V1.2 oyuncu monitörü yine kampanyaya dahil ürünlerden. 240 Hz FHD VA panelle desteklenen A27 V1.2, içinde barındırdığı 2 adet 2 Watt’lık hoparlörü ile ekstra bir ses kaynağına ihtiyaç duymadan ses üretebiliyor ve film izlerken ya da oyun oynarken eğlenceye ara verme diyor. AMD FreeSync ve NVIDIA G-Sync teknolojileri ile desteklenen Aryond A27 V1.2 yırtılmayan, gecikmeyen ve kaymayan görsel deneyimi olanaklı kılarken gölgelenmeyi engelleyen ve hareket halindeki nesneleri daha keskin gösteren en yeni MPRT teknolojisine sahip.

Ömür boyu bakım garantisi sayesinde daha uzun ömürlü

Monster Notebook, “Ömür Boyu Ücretsiz Bakım Garantisi” kapsamında ücretsiz bakım hizmeti sunuyor. Bu hizmetten yararlanmak isteyen kullanıcılar, anlaşmalı kargo şirketleri ile ücretsiz olarak Monster Notebook’larını teknik servislere gönderebiliyor. Bakım hizmeti kapsamında yapılan fan, toz, klavye, ekran temizliği ve termal macun yenilemesi gibi işlemler cihazların ilk günkü performansını koruyor ve kullanım ömrünü uzatıyor.

Kampanya adresi: https://www.monsternotebook.com.tr/monster-buyuk-karne-kampanyasi/