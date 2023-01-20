Monster Notebook, öğrencilerin iple ektiği ara tatilde öğrencileri ve ebeveynlerini sevindirecek yeni kampanyasını duyurdu. Bu kampanya kapsamında yeni Monster bilgisayarlarıyla ara tatilin keyfini sürmek isteyen öğrenciler, Monster’ın satış sonrası hizmet seçeneklerinden de ayrıca faydalanabilecek. 15 Ocak’ta başlayan ve 10 Şubat’a kadar devam edecek olan ara tatil kampanyasında Monster’ın birbirinden güzel modelleri indirime giriyor. İndirime giren bu modellere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

HUMA H4 V5.1

HUMA H4 V5.2

HUMA H5 V4.1

HUMA H5 V4.2

ABRA A5 V19.2

ABRA A5 V19.3

ABRA A7 V14.2

ABRA A7 V14.3

TULPAR T7 V20.5

TULPAR T7 V21.9

Monster’ın Huma, Abra ve Tulpar modellerindeki indirimlere ek olarak Yapı Kredi Worldcard ile 19.999 TL ve üzeri satın alımlarda 1.000 TL değerinde Worldpuan hediye olarak veriliyor. Bu fırsattan faydalanmak isteyenler; World Mobil uygulamasını indirip “kampanyalar” menüsündeki “katıl” butonuna tıklayabilir.

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Monster tarafından ara tatile özel düzenlenen kampanyadan faydalanan kullanıcılar, ek hizmetlerden de ayrıca yararlanabiliyor. Bilgisayarı uzun süre en iyi performansla kullanma imkânı sınan Ömür Boyu Bakım Garantisi ile kullanıcılar, cihazları için düzenli bakım hizmeti alabiliyor.