Türkiye’nin önde gelen bilgisayar üreticilerinden Monster Notebook, Avrupa’dan sonra şimdi de gözünü Amerika’ya dikti. 22 yıldır Türkiye’de hizmet veren şirket, Dubai, İngiltere, Lefkoşa ve Berlin’deki operasyonlarının ardından ABD pazarına giriş yapacak.

Küresel Büyüme Hamlesi

Monster Notebook, global arenada güçlü bir yer edinme vizyonuyla faaliyetlerini sürdürüyor. Şirket yetkilileri, Intel, Microsoft ve Nvidia gibi küresel firmalarla ilişkilerini derinleştireceklerini ve ABD başta olmak üzere yeni pazarlara açılacaklarını duyurdu.

En Yüksek Performans ve Kalite

Monster Notebook, ‘En iyisini, en güçlüsünü ve en yüksek performanslısını yapar’ ilkesiyle hareket ediyor. Şirket, önümüzdeki dönemde yüksek performanslı ürünlere odaklanarak pazar liderliğini devam ettirmeyi planlıyor. Huma, Semruk, Tulpar ve Abra gibi üst segment ürünlerle pazarın büyük kısmına ulaşmayı hedefleyen şirket, kullanıcılarına sunduğu yenilikçi teknolojilerle fark yaratmayı sürdürecek.

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Dünyanın Her Yerinde

Monster Notebook, Türkiye’nin yanı sıra Dubai, Almanya, İngiltere, Kıbrıs’ta da hizmet veriyor. Şirket, yakın zamanda Amerika’da da aktif olarak faaliyet gösterecek. Monster Notebook ayrıca, online satış kanalları ve geniş satış ağı ile dünyanın dört bir yanına ulaşıyor. Hedeflerine hızla ulaşarak kısa sürede dünyada fark yaratan global bir marka haline gelmeyi planlıyor.