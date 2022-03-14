Türk Telekom video, ses uygulaması ve oyun deneyimi alanında mobilde en yüksek skora sahip operatör olarak açıklanırken, upload hızında gösterdiği başarıyla da dikkat çekmeyi başarıyor.

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Türk Telekom’un başarılı performansı uluslararası bağımsız mobil analiz şirketi Opensignal verileri ile onaylandı. Mobil operatörlerin mobil ağ gelişimini değerlendiren Opensignal, Aralık 2021 raporunda, Türk Telekom’u ‘Video Deneyimi’, ‘Oyun Deneyimi’ ve ‘Ses Uygulaması Deneyimi’ konularında en başarılı operatör olarak açıkladı. Ayrıca Türk Telekom ‘Upload Hızı’nda ortak ödülün sahibi olmayı başardı.

Opensignal’in araştırma sonuçlarını değerlendiren Türk Telekom Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı Yusuf Kıraç konuya ilişkin yaptığı açıklamada: “Türkiye’nin iletişim altyapısının kurucusu ve geliştiricisi olarak, ülkemizi geleceğe taşıyacak yatırımlarımız ve çalışmalarımızla müşterilerimizin her an yanındayız. Müşterilerimizin son yıllarda değişen alışkanlıklarını da göz önünde bulundurarak, ‘Mobil Yaşa’ çatısı altında onların hayatı dolu dolu yaşarken de sorumluluklarını yerine getirirken de belirli bir mekâna bağlı kalmadan özgürce hareket etmelerini sağlıyoruz. Müşteri deneyimi konusundaki başarımızın, uluslararası bağımsız mobil analiz şirketi olan Opensignal’in araştırmasıyla onaylanmasından dolayı büyük bir mutluluk ve gurur duyuyoruz.” dedi.