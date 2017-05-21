Siber saldırılar hakkında her gün yeni bir şeyler duyuyoruz. Tüm bu saldırıların ortak noktaları güvenlik zafiyetlerimizden faydalanmaları. Kısacası özellikle mobil cihazlarımızda bizi dış etmenlere karşı koruyacak bir uygulamadan faydalanmalıyız. Bu tür bir uygulama; e-postalarımızı kontrol edebilir ve tehlikeli dosyaların o çirkin kodlarını akıllı cihazımıza bulaştırmasına engel olabilir. Elbette bu tür uygulamaların ücretsiz sürümleri mevcut ama azami güvenlik için birkaç TL gözden çıkarmamız iyi olacaktır. Kaliteye ne de olsa her zaman bedavaya ulaşmamız mümkün değil.

Okyanusta Boğulmayın!

Internet, muazzam bir okyanus. Bazen en dost canlısı görünen siteler bile karanlık kişilere hizmet verip, sizi tuzağa düşürebilir. Bu nedenle akıllı telefonunuzda bir WOT (Web of Trust – Internet Güvenliği) yazılımı kullandığınızdan emin olmalısınız. Tehlikenin nereden geleceği belli olmaz. Kendinizi Apple.com’da geziniyor sanırken, aslında bir tuzağa düşmüş olabilirsiniz.

Kaliteli bir firewall yazılımı inanılmaz fayda sağlar ancak bir VPN uygulaması kullanmanızı da tavsiye ediyoruz. VPN uygulaması, akıllı telefon ve tehlikeli alanlar arasında bir tampon bölge oluştururken, mahremiyetinizi de korumakta yardımcıdır. VPN uygulamaları sayesinde konumunuz dış dünyadan gizli kalacaktır.

Sonuç olarak Apple iOS ve Google Play Store’dan gerekli uygulamaları indirmeniz sizin yararınıza olacaktır. Buradaki anahtar nokta tehlikeleri öngörmek ve onlara karşı hazırlıklı olmaktır. İnanın kıymetli telefonunuzun ve içindeki son derece kişisel kıymetli verilerin kötü niyetli kişilerin kontrolüne geçmesini istemezsiniz.