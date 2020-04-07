Genel
Mixer, Covid-19 sebebiyle yayıncı partnerlerine 100 dolar verecek!
Microsoft‘un yayın platformu olan Mixer, yayıncı partnerlerine kişi başı 100 dolar verecek. Bu bağışın sebebi olarak Corona virüs yüzünden işini kaybetmiş olma ihtimali olan yayıncılara destek vermesi amaçlanıyor.
İlginizi çekebilir; YouTube Covid-19 ve 5G teorilerine müdahale edecek!
Mixer her yayıncı partnere yardım edecek
Microsoft‘un yayın platformu olan Mixer, Corona virüsü konusunda insanlara yardımcı olma kararı almışa benziyor. Ninja ve Gothalion gibi büyük yayıncıları bünyesinde bulunduran firma, iş ortaklığı yaptığı bütün yayıncı partnerlerine 100 dolarlık bağışta bulunacak. Buna sebep olarak ise salgın döneminde işinden olmuş veya başka maddi zorluklar yaşayan yayıncılara destek olmak. Bağışın süresi ise salgın bitene kadar olarak belirlenmiş. Partner statüsüne gelen her yayıncı için gerçekleşecek bu bağış olayı, yeterlilik konusunda biraz düşündürüyor. Zira işini kaybetmiş veya başka maddi zorluklar yaşayan yayıncıların, 100 dolar ile geçinmeleri neredeyse imkansız. Ancak yine de Mixer bu hareketiyle olumlu bir geri dönüş sağlamışa benziyor.
Salgın süreci boyunca 100 dolar dağıtacak olan Mixer platformu, bu ödemeyi tek seferlik mi yapacak yoksa ay ay mı sağlayacak henüz netlik kazanmadı. Bilinen tek şey 100 dolar değerinde bağışı kazanabilmeniz için Mixer ile iş ortağı yanı “partner” statüsünde olmanız gerektiği. Her ne kadar Microsoft iyi bir iş yapmış olsa da Ninja ve Gothalion gibi büyük yayıncıların 100 dolarlık bağışı fark etmeme gibi bir ihtimal de orta da.
Akıllı Telefonlar
Oppo Reno Ace 2 AnTuTu testini geçti!
Oppo, Reno Ace 2 modelini sızdırılan fotoğrafları ve TENAA sertifikasyon sayfası tarafından duyurulan çoğu özelliklerine rağmen 13 Nisan‘da tanıtmayı planlıyordu. Son bilgilere göre aynı model numarasına sahip olan PDHMOO prototipi, Snapdragon 865 chipset ile AnTuTu testinden 560,217′lik bir puan ile geçti ve resmi olarak Oppo Reno Ace 2 AnTuTu testini geçti!
İlginizi çekebilir: Oppo Find X2 Lite görselleri ve özellikleri ortaya çıktı!
Oppo Reno Ace 2 AnTuTu testini geçti! İşte sonuçları ve özellikleri!
Telefon, CPU testinden 180,132 , GPU testinden ise 210,371 puan ile geçti. Ayrıca test sonuçlarında 89,927‘lik hafıza puanı ve 79,787 UX puanı yer alıyordu. Ancak bu sonuçlar diğer Snapdragon 865 chipset kullanan telefonların sonuçlarına göre pek iyi görünmüyor. Yine de bunun bir prototip testi olduğunu ve cihazın son versiyonunda muhtemelen daha iyi bir performans göreceğimizi unutmamakta fayda var.
Daha önce açıklanan detaylara göre, Oppo Reno Ace 2, FHD+ çözünürlüğü destekleyen 6.5inçlik AMOLED bir ekrana sahip olacak. Ayrıca ön tarafında “punch hole” olarak tabir edilen 16MP‘lik bir selfie kamerası ve parmak izi okuyucusu bulunacak. Arka tarafına baktığımızda ise çembersel şekilde konumlandırılmış dört adet kamera bölümünü görmekteyiz. Bu bölüm 48MP‘lik ana kamera, 8MP‘lik shooter kamera ve iki adet 2MP‘lik modüller görüyoruz.
Oppo Reno Ace 2‘nin 8/12GB RAM ve 128/256GB depolama alanı seçenekleri ile geleceğini biliyoruz. Yazılım yönünden Oppo Reno Ace 2‘ye Andorid 10 tabanlı ColorOS7 arayüzü eşlik ediyor. Cihaz, 4000 mAh batarya ve 65W hızlı şarj desteği ile geliyor. Geriye kalan tek soru işaretleri fiyatı ve kullanılabilirliği yönünde.
Genel
2021 BMW 2 Serisi Active Tourer, kamuflajlı olarak yakalandı!
Şu sıralar BMW‘nin üzerinde çalıştığı bir diğer model ise 2 Serisi Active Tourer modelinin ikinci nesli. Mercedes-Benz B-Sınıfı ile rekabet halindeki model, 2014 yılından beri satılıyordu.
İlginizi çekebilir: Makyajlı BMW 5-Serisi, dev böbrek modasına uymayacak!
Şu an satışta olan modelin MPV tarzındaki duruşuna karşın, yeni nesil modelde crossover duruşu olacak gibi görünüyor. Tavanın arkaya doğru eğimli yapısı ve aracın arka camının açılı olarak yer alması, iç hacim adına farklılıklar oluşturması bekleniyor.
Ön ve arkada yer alan ağır kamuflajdan ötürü isabetli bir tasarım tahmininde bulunmak zor. Fakat kamuflajdan anlaşıldığı kadarıyla, yeni 4 Serisi’nde olması beklenen kadar büyük olmasa da, eski nesline göre büyüyen böbrekler görececeğiz gibi. Ayrıca yan aynaların kapı üstlerine monte edildiğini ve kapı kollarının da farklı tasarıma sahip olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.
Yeni 2 Serisi Active Tourer modelinde geniş ekranlı yeni bilgi-eğlence sistemi ve dijital göstergeler içeren, entegre çift ekran kurulumuna sahip yeni tasarımlı konsol olması bekleniyor. Biraz daha küçük tasarıma sahip vites kolu ve onun etrafındaki sürüş asistanı düğmeleriyle, yeni direksiyon simidi dikkat çekiyor.
X1, X2 ve 1 Serisi‘nin paylaştığı UKL platformunu kullanacak olan 2 Serisi Active Tourer, biraz daha büyük kardeşi olan 2 Serisi Gran Tourer modelinin aşamalı olarak üretiminin durdurulması planından ötürü, boyutlarını biraz daha büyütecek. Bu da demek oluyor ki 5 kişilik oturma düzeni standart olarak sunulurken, 7 kişilik oturma düzeni muhtemelen opsiyon olarak sunulacak.
Aracın çok yönlü mimarisi, benzinli ve dizel motorların yanı sıra, plug-in hibrit ünitelerin de kullanılmasına imkan verecek. 2 Serisi Active Tourer modelinde, yeni 1 Serisi‘nden tanıdığımız benzinli ve dizel ünitelerden 1.5 litrelik 3 silindirli ve 2.0 litrelik dört silindirli motorların kullanılması bekleniyor. Ayrıca, teknik olarak mümkün olsa da 302 beygir gücündeki M2.35i Active Tourer gibi bir modelin gelmesi ise pek mümkün görünmüyor.
Covid-19 günlerinde kesin bir şey söylemek mümkün değil. Fakat 2021 model 2 Serisi Active Tourer’ın, yılın ikinci yarısında tanıtılması bekleniyor.
Genel
“Kırpılmış” Chevrolet Corvette C5 ile tanışın!
Efsane Chevrolet Corvette‘in 5. jenerasyonuna ait bir çok modifiye örneği görüyoruz. Fakat haberimize konu olan aracın sahibi, aracın fabrika çıkışı halinden pek de memnun kalmamış gibi görünüyor.
İlginizi çekebilir: Güle güle Alfa Romeo Giulietta, merhaba Alfa Romeo Tonale!
Piyasada 5. nesil Corvette için birçok modifiye parçası bulunabiliyor. Fakat bu aracın sahibi için kendi tarzını ortaya koymuş diyebiliriz.
Reddit üzerinden bir kullanıcının paylaştığı görsel ile büyük kitlelere ulaşan araç, her gün görebileceğiniz tarzda bir modifiyeli Corvette değil. Görünüşe bakılırsa araç sahibi, kendi bakış açısında göre C5’in “fazlalıklarından” kurtulmak istemiş.
Ön ve arka kısımlarındaki “fazlalıklardan” kurtulurken, araca kendine has tasarım detayları da yerleştirilmiş. Corvette logoları halen durmasına karşın aracın yüzü, gömülü yeni farlarıyla bir hayli değişmiş. “pop-up” olarak tabir edilen katlanan farların faal olup olmadığı bilinmiyor fakat “yeni tasarım” sebebiyle biraz kısalmış gibi görünüyorlar.
Arka kısma baktığımızda ise arka farların sayısı yarı yarıya düşmüş. Normalde arkaya bakan egzozlar yerine, yanlara bakan egzozlar bulunuyor. Bu arada arka tarafın oldukça küçülen boyutlarını düşünürsek, bagaj kapasitesi adına pek de bir şey kalmamış gibi görünüyor.
Akıllardaki en büyük soru işareti ise bu “kırpma” veya “yeni tasarım” aracın sürüşüne nasıl etki ediyor? Aracın arka tekerlekleri üzerindeki ağırlık büyük ölçüde azalmış olduğu için yol tutuşu da hatırı sayılır seviyede düşmüş olabilir. Fakat böylesine ilginç bir araca sahipken, bu tip “ufak” detayları kim düşünür ki?