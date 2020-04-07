Mixer, Covid-19 sebebiyle yayıncı partnerlerine 100 dolar verecek!

Şu sıralar BMW‘nin üzerinde çalıştığı bir diğer model ise 2 Serisi Active Tourer modelinin ikinci nesli. Mercedes-Benz B-Sınıfı ile rekabet halindeki model, 2014 yılından beri satılıyordu.

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Şu an satışta olan modelin MPV tarzındaki duruşuna karşın, yeni nesil modelde crossover duruşu olacak gibi görünüyor. Tavanın arkaya doğru eğimli yapısı ve aracın arka camının açılı olarak yer alması, iç hacim adına farklılıklar oluşturması bekleniyor.

Ön ve arkada yer alan ağır kamuflajdan ötürü isabetli bir tasarım tahmininde bulunmak zor. Fakat kamuflajdan anlaşıldığı kadarıyla, yeni 4 Serisi’nde olması beklenen kadar büyük olmasa da, eski nesline göre büyüyen böbrekler görececeğiz gibi. Ayrıca yan aynaların kapı üstlerine monte edildiğini ve kapı kollarının da farklı tasarıma sahip olduğunu da belirtmeden geçmeyelim.

Yeni 2 Serisi Active Tourer modelinde geniş ekranlı yeni bilgi-eğlence sistemi ve dijital göstergeler içeren, entegre çift ekran kurulumuna sahip yeni tasarımlı konsol olması bekleniyor. Biraz daha küçük tasarıma sahip vites kolu ve onun etrafındaki sürüş asistanı düğmeleriyle, yeni direksiyon simidi dikkat çekiyor.

X1, X2 ve 1 Serisi‘nin paylaştığı UKL platformunu kullanacak olan 2 Serisi Active Tourer, biraz daha büyük kardeşi olan 2 Serisi Gran Tourer modelinin aşamalı olarak üretiminin durdurulması planından ötürü, boyutlarını biraz daha büyütecek. Bu da demek oluyor ki 5 kişilik oturma düzeni standart olarak sunulurken, 7 kişilik oturma düzeni muhtemelen opsiyon olarak sunulacak.

2 Serisi Gran Tourer 2 Serisi Active Tourer

Aracın çok yönlü mimarisi, benzinli ve dizel motorların yanı sıra, plug-in hibrit ünitelerin de kullanılmasına imkan verecek. 2 Serisi Active Tourer modelinde, yeni 1 Serisi‘nden tanıdığımız benzinli ve dizel ünitelerden 1.5 litrelik 3 silindirli ve 2.0 litrelik dört silindirli motorların kullanılması bekleniyor. Ayrıca, teknik olarak mümkün olsa da 302 beygir gücündeki M2.35i Active Tourer gibi bir modelin gelmesi ise pek mümkün görünmüyor.

Covid-19 günlerinde kesin bir şey söylemek mümkün değil. Fakat 2021 model 2 Serisi Active Tourer’ın, yılın ikinci yarısında tanıtılması bekleniyor.