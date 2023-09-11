Bu videoda son dönemin en popüler telefonları HONOR 90 ve vivo V29 modellerini kıyaslıyoruz. İki orta üst segment telefonda kullanıcısına birçok şey vadediyor. Artıları bir yana eksileri bir yana hangi telefonun daha iyi olduğuna bu videoda karar veriyoruz.

HONOR 90 çıkış yaptığı agresif fiyat politikasıyla dikkatleri üzerine toplarken vivo tarafı ise kimi özelliklerini amiral gemisi telefonlardan almasıyla dikkat çekiyor. 20.000 TL altında alınabilecek en iyi telefonlar arasında bulunan bu iki telefonun tasarımlarını, ekran özelliklerini, işlemci detaylarını, kamera performanslarını, bataryadaki başarıları gibi konularını birebir kıyaslıyoruz.

Siz olsanız mevcut kampanyası ile HONOR 90 modelini mi yoksa vivo V29 modelini mi tercih ederdiniz? Bu iki telefondan birini kullanıyor musunuz? Kullanmak ister miydiniz? Siz de bu telefonlar hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler.

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