Çinli teknoloji devi Xiaomi, şu sıralar amiral gemisi katili Xiaomi 13T serisinin tanıtımı ile gündemden düşmüyor. Şirket bu tanıtımın yanında, harıl harıl Kasım ayında yayınlanması planlanan MIUI 15 arayüzü için de çalışıyor. Bazı kaynaklara göre, MIUI 15 güncellemesini alacak ve almayacak olan Xiaomi cihazlarının listesi ortaya çıktı. Şu an için MIUI 15 hakkında çok fazla ayrıntı bulunmasa da, resmi olmayan bir liste yayınlanmış durumda. İşte MIUI 15 güncellemesini alacak ve almayacak olan bazı akıllı telefonlar!

MIUI 15 Xiaomi Telefonları Coşturacak!

Listeye geçmeden önce, MIUI 15 hakkında bildiklerimizi gözden geçirelim. Spekülasyonlara göre MIUI 15’teki en göze çarpan değişikliklerden biri yeni tasarım dili olacak. Xiaomi, MIUI için yeni bir tasarım dili üzerinde çalışıyor ve bunun Android 12’de tanıtılan Material You tasarım diline dayanması bekleniyor.

Yeni Material You tasarım dili, kullanıcıların telefonlarının arayüzünün görünümünü ve verdiği hissi farklı renk ve temalarla özelleştirmesine olanak tanıyor. Xiaomi bunu bir adım öteye götürebilir ve kullanıcıların kullanıcı arayüzünün yazı tipleri ve simgeler gibi daha fazla özelliğini özelleştirmesine izin verebilir.

MIUI 15’in bir diğer önemli odak noktası ise muhtemelen performans ve pil ömrü olacak. Xiaomi, MIUI kod tabanını optimize etmek için çalışıyor ve şirket, MIUI 15’in her zamankinden daha duyarlı ve akıcı olacağına söz veriyor. Ek olarak, MIUI 15, bir dizi yeni güç tasarrufu özelliği sayesinde pil açısından daha verimli olabilir. Şimdi lafı fazla uzatmadan güncellemeyi alacak ve alamayacak telefonların sızdırılan listesine geçelim.

Güncellemeyi Alacağı Söylenen Xiaomi Modelleri:

Xiaomi 13T Pro

Xiaomi 13T

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 12

Xiaomi 12X

Xiaomi 12T

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 12S

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S Dimensity

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi MIX FOLD 1

Xiaomi MIX FOLD 2

Xiaomi MIX FOLD 3

Xiaomi Civi 1

Xiaomi Civi 1S

Xiaomi Civi 2

Xiaomi Civi 3

Xiaomi Pad 6 / Pro / Max

Xiaomi Pad 5

Xiaomi Pad 5 Pro

Xiaomi 11i / Hypercharge

Xiaomi Mi 11

Xiaomi 11X

Xiaomi 11X Pro

Xiaomi Mi 11i

Xiaomi 11 Pro

Xiaomi 11 Ultra

Xiaomi 11 Lite 4G

Xiaomi 11 Lite NE

Xiaomi 11 Lite 5G

Xiaomi 11 LE

Güncellemeyi Alacağı Söylenen POCO Modelleri:

POCO M6 Pro

POCO F5

POCO C55

POCO X5 Pro 5G

POCO F5 Pro

POCO X5 5G

POCO M5

POCO M5s

POCO X4 GT

POCO F4

POCO M4 5G

POCO F4 GT

POCO M4 Pro

POCO X4 Pro 5G

POCO M4 Pro 5G

POCO F3

POCO F3 GT

Güncellemeyi Alacağı Söylenen Redmi Modelleri:

Redmi Pad

Redmi Pad SE

Redmi K40

Redmi K40 Pro

Redmi K40 Pro +

Redmi K40 Gaming

Redmi Note 10 5G

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10S

Redmi Note 10 Pro 5G

Redmi 10 / Prime

Redmi Note 11

Redmi Note 11 Pro

Redmi Note 11 Pro+

Redmi Note 11 4G

Redmi Note 11T

Redmi Note 11 Pro 5G

Redmi Note 11 Pro+ 5G

Redmi Note 11E

Redmi Note 11S 5G

Redmi Note 11 SE

Redmi Note 11T Pro

Redmi Note 11T Pro+

Redmi Note 11R

Redmi K50 Pro

Redmi K40S

Redmi K50

Redmi K50i

Redmi K50i Pro

Redmi K50 Ultra

Redmi K50 Gaming

Redmi 10 Prime+ 5G

Redmi 10 5G

Redmi 11 Prime / 5G

Redmi Note 12

Redmi Note 12 Pro

Redmi Note 12 Pro+

Redmi Note 12 Pro Explorer

Redmi Note 12 Pro Speed

Redmi Note 12 12 Pro 4G

Redmi Note 12S

Redmi Note 12 Turbo

Redmi Note 12R Pro

Redmi Note 12R

Redmi Note 12 5G

Redmi 12

Redmi 12C

Redmi K60

Redmi K60e

Redmi K60 Pro

Redmi K60 Ultra

Güncellemeyi Almayacağı Söylenen Modeller:

Mi 10

Mi 10 Pro

Mi 10 Ultra

Mi 10 Youth

Mi 10T

Mi 10T Pro

Mi 10 Lite 5G

Mi 10T Lite

Mi 10i 5G

Redmi K30

Redmi K30 5G

Redmi K30 Racing

Redmi K30i

Redmi K30S

Redmi K30 Pro

Redmi Note 9

Redmi Note 9 5G

Redmi Note 9T

Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Max

Redmi Note 9S

Redmi 10X

Redmi 10X 5G

Redmi 9

Redmi 9C

Redmi 9A

Redmi 9 Prime

Redmi 9i

Redmi 9 Power

Redmi 9T

Redmi 10A

Redmi Note 10 Lite

Redmi A1

Redmi A1+

Redmi Note 10

POCO M2

POCO M2 Pro

POCO M3

POCO X2

POCO X3

POCO F2 Pro

POCO X3 NFC

POCO X3 Pro

POCO C40

POCO C50

Özellikle Xiaomi Mi 10 serisi gibi 2020 yılında dünyayı kasıp kavuran amiral gemisi modellerin MIUI 15 güncellemesini almayacağını görmek üzücü. Ancak listedeki modellerin sayısına baktığımızda, Xiaomi’nin neden böyle bir karar aldığını söylemek mümkün.

Apple cephesi yılda en fazla 4-5 tane model tanıtıp bunlara güncelleme desteği vermekle övünürken, Xiaomi’nin güncellemesi gereken onlarca telefon bulunuyor. Bu aslında bütün Android üreticilerinin laneti diyebiliriz. Umuyoruz ki, Xiaomi en kısa zamanda MIUI 15 sürümünü hatasız bir hale getirerek Kasım ya da Aralık ayı gibi kullanıcılara sunar.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bu liste doğru mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!