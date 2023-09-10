Çinli teknoloji devi Xiaomi, şu sıralar amiral gemisi katili Xiaomi 13T serisinin tanıtımı ile gündemden düşmüyor. Şirket bu tanıtımın yanında, harıl harıl Kasım ayında yayınlanması planlanan MIUI 15 arayüzü için de çalışıyor. Bazı kaynaklara göre, MIUI 15 güncellemesini alacak ve almayacak olan Xiaomi cihazlarının listesi ortaya çıktı. Şu an için MIUI 15 hakkında çok fazla ayrıntı bulunmasa da, resmi olmayan bir liste yayınlanmış durumda. İşte MIUI 15 güncellemesini alacak ve almayacak olan bazı akıllı telefonlar!
İçindekiler
MIUI 15 Xiaomi Telefonları Coşturacak!
Listeye geçmeden önce, MIUI 15 hakkında bildiklerimizi gözden geçirelim. Spekülasyonlara göre MIUI 15’teki en göze çarpan değişikliklerden biri yeni tasarım dili olacak. Xiaomi, MIUI için yeni bir tasarım dili üzerinde çalışıyor ve bunun Android 12’de tanıtılan Material You tasarım diline dayanması bekleniyor.
Yeni Material You tasarım dili, kullanıcıların telefonlarının arayüzünün görünümünü ve verdiği hissi farklı renk ve temalarla özelleştirmesine olanak tanıyor. Xiaomi bunu bir adım öteye götürebilir ve kullanıcıların kullanıcı arayüzünün yazı tipleri ve simgeler gibi daha fazla özelliğini özelleştirmesine izin verebilir.
MIUI 15’in bir diğer önemli odak noktası ise muhtemelen performans ve pil ömrü olacak. Xiaomi, MIUI kod tabanını optimize etmek için çalışıyor ve şirket, MIUI 15’in her zamankinden daha duyarlı ve akıcı olacağına söz veriyor. Ek olarak, MIUI 15, bir dizi yeni güç tasarrufu özelliği sayesinde pil açısından daha verimli olabilir. Şimdi lafı fazla uzatmadan güncellemeyi alacak ve alamayacak telefonların sızdırılan listesine geçelim.
Güncellemeyi Alacağı Söylenen Xiaomi Modelleri:
- Xiaomi 13T Pro
- Xiaomi 13T
- Xiaomi 13
- Xiaomi 13 Pro
- Xiaomi 13 Lite
- Xiaomi 13 Ultra
- Xiaomi 12
- Xiaomi 12X
- Xiaomi 12T
- Xiaomi 12 Pro
- Xiaomi 12S Ultra
- Xiaomi 12T Pro
- Xiaomi 12S
- Xiaomi 12S Pro
- Xiaomi 12S Dimensity
- Xiaomi 12 Lite
- Xiaomi MIX FOLD 1
- Xiaomi MIX FOLD 2
- Xiaomi MIX FOLD 3
- Xiaomi Civi 1
- Xiaomi Civi 1S
- Xiaomi Civi 2
- Xiaomi Civi 3
- Xiaomi Pad 6 / Pro / Max
- Xiaomi Pad 5
- Xiaomi Pad 5 Pro
- Xiaomi 11i / Hypercharge
- Xiaomi Mi 11
- Xiaomi 11X
- Xiaomi 11X Pro
- Xiaomi Mi 11i
- Xiaomi 11 Pro
- Xiaomi 11 Ultra
- Xiaomi 11 Lite 4G
- Xiaomi 11 Lite NE
- Xiaomi 11 Lite 5G
- Xiaomi 11 LE
Güncellemeyi Alacağı Söylenen POCO Modelleri:
- POCO M6 Pro
- POCO F5
- POCO C55
- POCO X5 Pro 5G
- POCO F5 Pro
- POCO X5 5G
- POCO M5
- POCO M5s
- POCO X4 GT
- POCO F4
- POCO M4 5G
- POCO F4 GT
- POCO M4 Pro
- POCO X4 Pro 5G
- POCO M4 Pro 5G
- POCO F3
- POCO F3 GT
Güncellemeyi Alacağı Söylenen Redmi Modelleri:
- Redmi Pad
- Redmi Pad SE
- Redmi K40
- Redmi K40 Pro
- Redmi K40 Pro +
- Redmi K40 Gaming
- Redmi Note 10 5G
- Redmi Note 10 Pro
- Redmi Note 10S
- Redmi Note 10 Pro 5G
- Redmi 10 / Prime
- Redmi Note 11
- Redmi Note 11 Pro
- Redmi Note 11 Pro+
- Redmi Note 11 4G
- Redmi Note 11T
- Redmi Note 11 Pro 5G
- Redmi Note 11 Pro+ 5G
- Redmi Note 11E
- Redmi Note 11S 5G
- Redmi Note 11 SE
- Redmi Note 11T Pro
- Redmi Note 11T Pro+
- Redmi Note 11R
- Redmi K50 Pro
- Redmi K40S
- Redmi K50
- Redmi K50i
- Redmi K50i Pro
- Redmi K50 Ultra
- Redmi K50 Gaming
- Redmi 10 Prime+ 5G
- Redmi 10 5G
- Redmi 11 Prime / 5G
- Redmi Note 12
- Redmi Note 12 Pro
- Redmi Note 12 Pro+
- Redmi Note 12 Pro Explorer
- Redmi Note 12 Pro Speed
- Redmi Note 12 12 Pro 4G
- Redmi Note 12S
- Redmi Note 12 Turbo
- Redmi Note 12R Pro
- Redmi Note 12R
- Redmi Note 12 5G
- Redmi 12
- Redmi 12C
- Redmi K60
- Redmi K60e
- Redmi K60 Pro
- Redmi K60 Ultra
Güncellemeyi Almayacağı Söylenen Modeller:
- Mi 10
- Mi 10 Pro
- Mi 10 Ultra
- Mi 10 Youth
- Mi 10T
- Mi 10T Pro
- Mi 10 Lite 5G
- Mi 10T Lite
- Mi 10i 5G
- Redmi K30
- Redmi K30 5G
- Redmi K30 Racing
- Redmi K30i
- Redmi K30S
- Redmi K30 Pro
- Redmi Note 9
- Redmi Note 9 5G
- Redmi Note 9T
- Redmi Note 9 Pro
- Redmi Note 9 Max
- Redmi Note 9S
- Redmi 10X
- Redmi 10X 5G
- Redmi 9
- Redmi 9C
- Redmi 9A
- Redmi 9 Prime
- Redmi 9i
- Redmi 9 Power
- Redmi 9T
- Redmi 10A
- Redmi Note 10 Lite
- Redmi A1
- Redmi A1+
- Redmi Note 10
- POCO M2
- POCO M2 Pro
- POCO M3
- POCO X2
- POCO X3
- POCO F2 Pro
- POCO X3 NFC
- POCO X3 Pro
- POCO C40
- POCO C50
Özellikle Xiaomi Mi 10 serisi gibi 2020 yılında dünyayı kasıp kavuran amiral gemisi modellerin MIUI 15 güncellemesini almayacağını görmek üzücü. Ancak listedeki modellerin sayısına baktığımızda, Xiaomi’nin neden böyle bir karar aldığını söylemek mümkün.
Apple cephesi yılda en fazla 4-5 tane model tanıtıp bunlara güncelleme desteği vermekle övünürken, Xiaomi’nin güncellemesi gereken onlarca telefon bulunuyor. Bu aslında bütün Android üreticilerinin laneti diyebiliriz. Umuyoruz ki, Xiaomi en kısa zamanda MIUI 15 sürümünü hatasız bir hale getirerek Kasım ya da Aralık ayı gibi kullanıcılara sunar.
İlginizi Çekebilir: iPhone 15 Pro Kanlı Canlı Karşımızda! Üretim Bandından Yeni Çıktı!
Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce bu liste doğru mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!