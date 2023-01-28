Xiaomi’nin MIUI ürün yazılımının yeni sürümleri üzerindeki çalışmaları hakkında sızıntılar yapan XiaomiUI, tam 7 adet Xiaomi ve Redmi cihazının yakında MIUI 14 güncellemesinin kararlı bir sürümünü alacağını açıkladı. Güncelleme konusunda vites yükseltecek olan Xiaomi, bu modellerine Android 13 tabanlı yeni arayüz güncellemesini sunacak.

Güncelleme alacak olan modeller arasında;

Xiaomi Pad 5 Pro 12.4 (dagu)

Xiaomi Pad 5 (nabu)

Redmi K40 Oyun/Poco F3 GT (ares)

Xiaomi Mi 10S (thyme)

Xiaomi Civi 2 (ziyi)

Xiaomi 12X (psyche)

Redmi K40 / Poco F3 (alioth) yer alıyor.

Ancak şimdilik güncellemenin tam olarak ne zaman piyasaya sürüleceği ve kimin kurabileceği henüz açıklamadı. Ancak büyük olasılıkla Mi Pilot beta test programına katılanlar bu güncellemeyi ilk olarak alacak. Türkiye pazarına ise bu güncellemenin 2023 yılının ortalarına doğru gelmesi bekleniyor.

Bir dizi iyileştirme ve yenilik ile gelen yeni arayüz güncellemesi, Xiaomi tarihinin en büyük güncellemesi olarak gösteriliyor. Telefonlara yeniden hayat suyu olacak olan bu güncelleme kişiselleştirme konusunda da çok fazla yenilik barındırıyor.

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Performans tarafında en hızlı arayüz olacağı söylenen MIUI 14’ün biraz geciktiğini düşünüyoruz. Çinli teknoloji devi güncelleme konusunda biraz daha hızlı davranabilirdi. Ancak bu noktada telefonların Çin ve Avrupa pazarında farklı tarihlerde tanıtıldığını da göz önünde bulundurmakta fayda var. Bu durum Xiaomi’nin güncelleme konusunda yavaş kalmasına neden oluyor. Bakalım bu politika bu yıl değişecek mi? Bekleyip göreceğiz.