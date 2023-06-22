MIUI piyasadaki en eski Android yorumlamalarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Hatırlatmak gerekirse, Samsung’un Toucwiz arayüzünün olduğu zamanlarda bile MIUI hayatımızdaydı. Bir zamanlar en iyilerden biri olarak kabul edilen yazılımın kalitesi son yıllarda, özellikle de bütçeye uygun cihazlarda düşüş gösterdi.

Xiaomi ise, yeni yazılımları kullanıcılarla buluşturmak için daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu nihayet kabul etmiş gibi görünüyor. Öyle ki firmanın MIUI 14.5 sürümünü iptal ederek, kullanıcılarla pürüzsüz bir MIUI 15 deneyimi buluşturmak için kolları sıvadığı iddia edildi!

MIUI 14.5 Gidiyor, MIUI 15 Çok Güçlü Geliyor!

Xiaomi grubunun akıllı telefon satışlarının çokluğu nedeniyle, MIUI’nin aylık aktif kullanıcı sayısı kısa süre önce 600 milyonu aştı. Yani yarım milyardan fazla tüketici her gün bu yazılıma bağımlı. Bu nedenle, MIUI’nin yeni bir sürümü çok sayıda kullanıcıyı etkiliyor. MIUI’nin bir sonraki sürümünün MIUI 14.5 olması bekleniyordu. Ancak bir rapora göre, bu sürüm yayınlanmayacak.

Paylaşılan son bilgilere göre Xiaomi, MIUI 14.5’i yayınlama planlarından vazgeçti. Bunun yerine şirket bir sonraki büyük sürüm olan MIUI 15’e odaklanıyor. Şirketin MIUI 15 için Android 14’ü uyarlama üzerinde çalıştığı söyleniyor. Bu, gelecekte MIUI 15 güncellemesi alacak cihazların da Android 14’e yükseltme alacağı anlamına geliyor.

Bununla birlikte, Android 13 tabanlı MIUI 15 yapılarının da olabileceğine inanıyoruz. Çünkü tarihsel olarak Xiaomi’nin eski akıllı telefonlar için eski nesil Android platformlarına dayanan daha yeni MIUI sürümleri sunduğu biliniyor.

Bunun nasıl sonuçlanacağını bekleyip görmemiz gerekecek. Ancak önümüzdeki günlerde yazılım test aşamasına yaklaştığında yeni özellikler hakkında bilgi sahibi olabiliriz. Umarız, Xiaomi istenmeyen hatalar ve yakında kaybolabilecek şaşalı özellikler sunmaz.

Bu sırada MIUI 15 destekli cihazların da listesi sızdırılmış durumda. Bu listede 2020 yılında çıkış yapan Mi 10 serisi gibi modeller de yer alıyor. Xiaomi cephesi, rakipleri karşısında güncelleme konusunda geri kalmıştı. Firmanın yeniden atağa geçmek istediğini görmek güzel.

İlginizi Çekebilir: MIUI 15 Güncellemesi Alacak ve Alamayacak Telefonların Listesi Sızdı!

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni MIUI sürümü gerçekten iptal edildi mi? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!