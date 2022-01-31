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General Mobile GM 22, GM 22 Plus, GM 22 Pro, GM 21 Pro video karşılaştırma

General Mobile 2022 yılı içerisine satışa çıkaracağı serisi GM 22 modellerini tanıttı. Biz de bir klasik olan dörtlü video kıyaslamamıza ailenin bir önceki serisinden GM 21 Pro modelini de kattık. Sizce bu dört telefondan hangisinin video performansı daha iyi?

Yorumlar kısmında kendi görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın, iyi seyirler…

#GeneralMobile #GM22Pro #VideoKarşılaştırma

 

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Eren İmdat

Teknolojiyle içli dışlı, özellikle mobil teknolojiler üzerine hevesli bir o kadar da öğrenmeye açık Hardware Plus editörü ve yazarı.

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