MIUI 10 Global Beta dijital denge özelliğiyle geliyor!

Çinli teknoloji devi Xiaomi yeni akıllı telefon arayüzü MIUI 10 Global Beta ile kullanıcılarına dijital denge özelliğini sunacak.

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Dijital denge özelliği nedir?

Google geçen mayıs ayında düzenlediği I/O 2018 geliştiriciler konferansında kullanıcıların telefon kullanım alışkanlıkları hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayacak dijital denge özelliğini duyurmuştu. Özellik, hangi uygulamaların ne kadar kullanıldığını bir grafik üzerinden sunuyordu. Ayrıca kullanıcıların fazla kullandıklarını düşündükleri uygulamalara süre sınırı koymalarına da izin veriyordu.

Akıllı telefon üreticileri de bu özelliğin benzerlerini kendi ara yüzlerine eklemeye başladılar. Bu üreticilerden biri de Xiaomi. Çinli dev, MIUI 10 Global Beta sürümüne Ekran Süresi adıyla bu fonksiyonu ekledi. Kullanıcılar son otuz günde hangi uygulamaları ne kadar kullandıklarını görebilecekler. Ayrıca seçtikleri günler dahilinde istedikleri uygulamalara süre sınırı getirebilecekler. Telefonun ekran kilidinin ne kadar açıldığı ya da uygulamalardan kaç bildirim alındığı gibi bilgilere de ulaşılabilecek. Özelliğin tüm beta kullanıcılarına bu hafta sunulması bekleniyor.