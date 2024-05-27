YouTube Music, Spotify gibi güçlü rakiplerinin önüne geçmek için yeniliklerine hız kesmeden devam ediyor. Platform, kullanıcıların uzun süredir beklediği bir özelliği daha devreye soktuğunu açıkladı. Mırıldanarak müzik bulma özelliği artık ülkemizde kullanılabiliyor. Bu özellik gerçekten de çok stabil ve doğru çalışıyor.

Yeni gelen güncellemeyle birlikte, artık kullanıcılar şarkıları mırıldanarak bile bulabilecek. İster şarkıyı çalarak, ister sözlerini söyleyerek, isterse de sadece mırıldanarak arama yapma imkanı sunuluyor. Ancak bu özellik, şu an için yalnızca Android kullanıcılarına sunulmuş durumda. iOS tarafına ise ne zaman geleceği bilinmiyor. Muhtemelen Apple’dan bu konuda Google onay bekleyecek.

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Uygulamanın sağ üst köşesinde bulunan arama simgesine dokunan kullanıcılar, mikrofonun yanında yeni bir ses simgesiyle karşılaşacaklar. Bu simgeye tıkladıklarında açılan ekranda, şarkıyı çalma, sözlerini söyleme ya da mırıldanarak arama yapma seçeneklerini kullanabilecekler.