Minecraft, gerçekten de oyun endüstrisinde bir fenomen ve uzun yıllardır popülerliğini koruyor. Oyun, sürekli olarak güncelleniyor ve yeni özellikler ile karşımıza çıkıyor. Microsoft/Mojang, sık sık “anlık görüntüler” adı verilen güncellemeler yayınlıyor. Bu güncellemeler, genellikle oyunun performansını, dengelemesini veya hatalarını düzeltmeye yönelik oluyor.

Ancak, son güncellemede öne çıkan şey, 11 yıllık bir hatanın sonunda düzeltilmesidir. MC-1133 olarak bilinen bu hata, oyuncuların avatarları Minecraft’ta bir bloğun kenarına çok yaklaştığında ayak sesleri duymasını engellemekteydi. Bu hata, oyuncunun göreli konumunu bozarak, oyuncuyu yanıltabiliyordu.

Ayrıca, bu anlık görüntüde başka yenilikler de bulunmaktadır. Örneğin, oyuncular artık demircilik şablonuna ihtiyaç duymadan şablon çekiminde yapabilecekleri işlemleri gerçekleştirebilirler. Ayrıca müzik kutusu, Redstone Blocks yaratıcı sekmesine eklendi ve Macera modunda yeni bir özellik eklendi.

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Minecraft, sadece oyun endüstrisinde değil, genel olarak ana akım medyada da dikkat çekmektedir. Son zamanlarda, oyunla ilgili bazı askeri sırların Discord’a sızdırıldığı haberleri yayıldı. Bu tür şeylerin her oyunda olabileceği gibi, Minecraft’ın popülerliği nedeniyle daha fazla dikkat çektiği söylenebilir. Ancak, oyunun gerçek popülerliği ve güncelleme desteği, oyuncuların neden hala bu klasik oyunu sevdiklerini anlamamızı sağlıyor.

Yama notları Yama notları

Bir blok üzerinde yürümek artık her zaman bir adım sesi çalacak

Yanında hava veya sıvı bulunan bir bloğun kenarında yürüyorsanız daha önce durum böyle değildi.

Okyanus tabanında yürümek, üzerinde yürüdüğünüz blok için daha düşük ses ve perdede bir adım sesi üretecektir.