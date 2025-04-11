Xiaomi, Roborock, Dersar, Infinix, DDPAI ve RedMagic gibi markaların sevilen ürünlerini bir arada toplayan MIEKO Store, Forum Ankara’da yeni bir mağaza açılışı yapacağını duyurdu. MIEKO Store Forum Ankara mağazası açılışa özel indirimlerle müşterilerini bekliyor. İşte fiyatı düşen ürünler.

MIEKO Store Forum Ankara açılışına özel kaçırılmayacak indirimler!

MIEKO Store Forum Ankara, 19 Nisan saat 13:00 itibarıyla zemin katta kapılarını açıyor. Açılışa özel stoklarla sınırlı kampanyalarla dolu bu etkinlik, Xiaomi, Roborock, Dersar, Infinix, DDPAI ve RedMagic gibi markaların sevilen ürünlerinde büyük indirimler sunuyor. Peki indirimdeki ürünler neler?

MIEKO Store Forum Ankara İndirimdeki Ürünler Neler?

Ürünlerin indirim dönemindeki fiyatlarını aşağıdan inceleyebilirsiniz.

Redmi Pad : 10.999₺ ➜ 7.499₺

: 10.999₺ ➜ 7.499₺ Zeemr M1 Pro : 7.999₺ ➜ 3.499₺

: 7.999₺ ➜ 3.499₺ Zeemr D1 Pro : 11.999₺ ➜ 5.999₺

: 11.999₺ ➜ 5.999₺ Dersar Saç Kurutucu : 2.499₺ ➜ 1.749₺

: 2.499₺ ➜ 1.749₺ Xiaomi Band 8 Pro Akıllı Saat : 1.999₺ ➜ 999₺

: 1.999₺ ➜ 999₺ Dersar L1 Plus : 9.999₺ ➜ 4.999₺

: 9.999₺ ➜ 4.999₺ Xiaomi Band 7 : 999₺ ➜ 249₺

: 999₺ ➜ 249₺ Redmi Buds 4 : 999₺ ➜ 349₺

: 999₺ ➜ 349₺ Redmi Watch 5 Lite Akıllı Saat : 2.129₺ ➜ 999₺

: 2.129₺ ➜ 999₺ Mi Watch : 3.499₺ ➜ 1.499₺

: 3.499₺ ➜ 1.499₺ Roborock Q7 Max+ : 24.999₺ ➜ 17.499₺

: 24.999₺ ➜ 17.499₺ Redmi Note 14 : 13.699₺ ➜ 9.999₺

: 13.699₺ ➜ 9.999₺ Xiaomi Band 7 Pro : 1.399₺ ➜ 449₺

: 1.399₺ ➜ 449₺ Redmi Buds 4 Lite : 799₺ ➜ 249₺

: 799₺ ➜ 249₺ Poco X6 Pro : 19.999₺ ➜ 15.999₺

: 19.999₺ ➜ 15.999₺ Redmi 13C : 9.999₺ ➜ 6.999₺

: 9.999₺ ➜ 6.999₺ Roborock Q8 Max : 16.999₺ ➜ 14.999₺

: 16.999₺ ➜ 14.999₺ Xiaomi Body Composition Scale S400 : 1.999₺ ➜ 999₺

: 1.999₺ ➜ 999₺ Redmi Buds 4 Pro : 1.999₺ ➜ 749₺

: 1.999₺ ➜ 749₺ Xiaomi Robot Vacuum X10: 15.999₺ ➜ 12.499₺

MIEKO Store Forum Ankara mağazasının açılışına özel sunulan bu eşsiz fırsatları kaçırmamak için 19 Nisan’da Forum Ankara AVM zemin katta yerinizi almanız gerekiyor. Kampanyalar stoklarla sınırlı, bu nedenle elinizi çabuk tutmanızı öneriyoruz.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce açılışa özel indirimler nasıl? Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!