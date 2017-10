Middle-Earth Shadow of War / Orta Dünya: Savaşın Gölgesi oyununu PS4 ve Xbox One platformları için satışa sunuldu.

Warner Bros ve Monolith Productions işbirliğiyle geliştirilen Middle-Earth Shadow of War, her oyuncunun kişiselleştirilmiş bir dünya yaratmasına ve deneyimlemesine olanak sağlıyor.

Eğlenceyi kolayca erişilebilen ve keyifle deneyimlenebilen bir olgu haline getirmek hedefiyle 2014 yılında oyun pazarına giren Bilkom, Warner Bros tarafından “Middle-earth: Shadow of Mordor” oyununun devamı niteliğinde hazırlanan Middle-earth: Shadow of War’un PS4 ve Xbox One versiyonlarını satışa sundu.

Nemesis Sistemi ile yepyeni bir oyun sistemine geçildi

Bir açık dünya tabanlı rol yapma oyunu (RPG) olan Shadow of War, Monolith Productions tarafından geliştirilen Nemesis Sistemi ile destekleniyor. Sistem, dinamik kaleleri fethetmek ve kişiselleştirilmiş dünyalar yaratmak için her zamankinden daha fazla seçenek ve fırsat sunuyor.

The Hobbit ve Yüzüklerin Efendisi hikayelerinin arasında zengin bir ekosistemi bulunan Shadow of War, yeni bir kültür sunuyor.

Oyuncular her hareketi hatırlayan tamamen kişiselleştirilmiş bir dünyada diğer yandan da yeni sadakat, ihanet ve intikam öyküleriyle birlikte farklı stratejiler gerektiren Ork Takipçileri ile tanışıyor.

Genişletilmiş Nemesis Sistemi’nin bir getirisi olarak, Ork Takipçileri ve Nemesis Kaleleri sayesinde dünyayı keşfetmek için tamamen yeni yollar bulan oyuncular için sonu nasıl biterse bitsin, her Ork karşılaşması Mordor’daki toplum dinamikleri ve çatışmaların belirlenmesi için belirleyici olacak.