Amerikan borsalarına ve Borsa İstanbul’a avantajlı komisyon oranları ile masrafsız yatırım yapma imkânı sunan yatırım uygulaması Midas, yenilikçi özellikleriyle kullanıcılarının hayatını kolaylaştırmaya devam ediyor. Bu hafta başlayan Katılımevim ve Forte halka arzlarıyla ilk olacak şekilde Midas kullanıcıları artık borsada satış yöntemiyle gerçekleşen tüm halk arzlara yatırım hesapları üzerinden kolayca katılabilecek.

SPK tarafında bekleyen ve seçim sonrasında onay alan ilk halka arzlardan olan Katılımevim Tasarruf ve Finansman A.Ş. şirketinin halka arzı 6-7 Haziran tarihinde Borsa İstanbul’da talep toplamaya başlamıştı. Haftanın ikinci borsada satış yöntemi ile halka arzı olan FORTE Bilgi İletişim Teknolojileri ve Savunma Sanayi A.Ş. ise bugün itibari ile talep toplamaya başlıyor. Arz büyüklüğü 266 milyon TL, halka açıklık oranı %22,41 olan ve hisse başına 12,12 TL değer ile tamamı eşit dağıtımla gerçekleşecek halka arza, Katılımevim halka arzında olduğu gibi yatırım hesabına sahip Midas kullanıcıları da katılabilecekler.

ABD borsalarında piyasa öncesi ve sonrası ile birlikte işlem süresi günde 16 saate çıkıyor

Midas’ın kısa süre içerisinde kullanıcılarına sunacağı bir diğer yenilik ise yatırım hesaplarının ABD borsalarındaki günlük işlem süreleri ile ilgili. Kullanıcılar önümüzdeki dönemde ABD borsalarında uzatılmış işlem saatlerinde de işlem yapabilecek. Bu özellik ile 16:30 – 23:00 saatleri arasında açık olan ABD borsalarında piyasa öncesi 11:00 – 16:30 ve piyasa sonrası 23:00 – 03:00 saatleri arasında işlem yapılabilecek. Böylece Midas yatırım hesapları ile piyasa öncesi ve piyasa sonrası saatlerde de yatırım mümkün olacak. Bu sayede kullanıcıların ABD borsalarında işlem saatlerini günde 16 saate çıkaracak Midas, bu işlemler için ekstra ücret talep etmeyecek.

Kullanıcılar Midas’a artık Destek Hattı ile ulaşabiliyor

Bu gelişmeler ile birlikte Midas, hem uygulamanın özelliklerini hem de sunduğu hizmetleri geliştirmeye devam ediyor. Yenilikçi platform, geçtiğimiz ay Midas Destek Merkezi kanallarına destek hattını da ekleyerek müşteri hizmetleri anlamında önemli bir adım atmıştı. Artık kullanıcılar Midas’a sosyal medya, e-posta ve uygulama içerisindeki destek taleplerine ek olarak 08502412241 numaralı telefonla da ulaşabiliyor.

“Kullanıcılarımızı dinleyerek uygulamamızı geliştirmeye devam ediyoruz.”

Midas CEO’su Egem Eraslan, “Kullanıcılarımızın Tüm yatırım ihtiyaçları için tek platform olma hedefimiz doğrultusunda Midas’ı geliştirmeye devam ediyoruz. Halka arzlara katılım, kullanıcılarımızın bizden en çok talep ettikleri özelliklerden bir tanesiydi. 6 Haziran itibarıyla, ilk adım olarak borsada satış yöntemiyle halka arzlara katılımı kullanıcılarımızın hizmetine sunduk. Önümüzdeki dönemde diğer halka arz türlerine katılımlar için de çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

En büyük önceliğimiz kullanıcılarımıza kusursuz bir deneyim yaşatmak. Bu doğrultuda geçtiğimiz ay Midas Destek Hattını da hayata geçirdik. Böylece kullanıcılarımız her türlü destek talebi ile ilgili Midas’ı arayabiliyor, bizler de “Midas Destek Hattı” ekibimizle kullanıcılarımızın destek taleplerini en kısa sürede çözüme kavuşturmak için çalışıyoruz.

Elbette gideceğimiz uzun bir yol var. Önümüzdeki 2 çeyrek altyapı yatırımlarına ağırlık verdik, burada daha iyi olmamız gerektiğinin farkındayız. 2024’e yeni bir altyapı ile gireceğiz ve kısa sürede fon ve opsiyon ürünlerini hayata geçireceğiz.” dedi.