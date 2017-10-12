Microsoft Yöneticisinden Açıklama – “Xbox One X Herkese Uygun Değil”

Üst düzey bir Microsoft yöneticisinin Xbox One X hakkında yaptığı açıklama, çarpıcı bir tartışmayı alevlendirdi: Daima en üst seviye teknolojik cihazları tercih etmek zorunda mıyız?

Microsoft yeni ve güçlü konsolu Xbox One X’i birkaç hafta içerisinde satışa sunmaya hazırlanıyor. 7 Kasım 2017’de satışa sunulacak konsolun Amerika Birleşik Devletleri’ndeki fiyatı 500 dolar olarak belirlendi. Microsoft’un doğal olarak yüksek satış beklentisi mevcut ancak Xbox Patronu Phil Spencer daha önce ima ettiği görüşünü, açıkça ortaya koydu: “Güncel nesil konsolların lideri Xbox One S olacak”

Spencer sözlerini şöyle sürdürdü: “Xbox One S daima pazarın tepesinde bulunacak. Daha ucuz ve maliyeti daha düşük. Üstelik One X ile çalışabilen tüm oyunlar, onunla da çalışabiliyor. İşte bu tür bir konsolu rahatça pazarlayabiliriz”

Elbette Spencer, piyasaya sürülecek yeni konsollarını aşağılama niyetinde değil. Spencer’a göre 4K televizyonunuz olsun veya olmasın, One X çok daha güçlü donanımı ile oyun keyfini azami seviyeye taşıyor. Spencer’ın burada vurgulamak istediği, herkesin nasıl Xbox Elite Controller’a ihtiyacı yoksa One X’e de ihtiyacı olmadığı yönünde.

Spencer, “4K HDR desteğiyle pek çok oyun oynadım ve hepsi rüya gibi gözüküyordu. Ancak bu, herkesin aynı şeyi yapmak zorunda olduğu anlamına gelmez. Bu nedenle oyun tutkunlarına seçim sunuyoruz. Bol seçenek sunmak bizim asıl görevimiz. Eğer onları sürekli üst seviyeye çıkmaya zorlarsak, bu pek de hoş deneyimlere kapı açmayacaktır. Tüm isteklerimizi ve uygulamalarımızı onlara dayatamayız.” diyerek sözlerine son verdi.