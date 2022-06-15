Cloudflare, saniyede 26 milyon istekte bulunan en büyük HTTPS DDoS saldırısını tespit ettiğini ve azalttığını açıkladı. Hedef, Cloudflare’ın Ücretsiz plandaki müşterilerinden biriydi. Duyuru, başka bir müşterisine karşı başka bir büyük HTTPS DDoS saldırısını önlediğini söyledikten sadece iki ay sonra geldi.

Nisan ayındaki saldırıya benzer şekilde, bu saldırı çoğunlukla Yerleşik İnternet Servis Sağlayıcılarından ziyade Bulut Hizmeti Sağlayıcılarından geldi. Saldırıyı gerçekleştiren botnet, saldırının zirvesinde her bir düğümün saniyede 5.200 istekte bulunduğu 5.067 cihazdan oluşuyordu.

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Cloudflare, bu saldırının HTTPS üzerinden yapıldığına dikkat çekti; bu, yalnızca saldırıyı başlatmak için değil, aynı zamanda hafifletmek için de daha fazla paraya mal olduğu anlamına geliyor. Botnet’in saldırısı Endonezya, Amerika Birleşik Devletleri, Brezilya ve Rusya’nın ülkelerinden gelen taleplerin çoğunu gördüğü 121 ülkeden kaynaklandı. Saldırının %3‘ü de Tor bağlantıları üzerinden gerçekleştirildi.

Cloudflare, Ücretsiz ve Pro planlarındaki tüm müşterilerin bu gibi saldırılara karşı korunduğunu söyledi.