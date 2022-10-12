Microsoft, kendi donanım serisinin 10. yıldönümünde, yeni Surface Pro 9 ve Surface Laptop 5’i duyurdu.

Yeni Microsoft Surface Pro 9, bir önceki modeli çok andırıyor. Yeni model, hem bilgisayar hemde tablet olarak, Arm Microsoft SQ3 Adreno 8CX Gen 3 işlemci ile geliyor. 12. nesil Intel yongalarına (i5-1235U veya i7-1255U) sahip modelde mobil bağlantı özelliği bulunmuyor.

Microsoft, başlangıç fiyatları Intel modeli için 1.000 dolar ve 5G’li model için 1.300 dolar. Cihaz, 13 inç boyutunda (2880 x 1920p) ve 120Hz yenileme hızında olan ekranın (PixelSense) açısını ayarlamanıza olanak tanıyan bir arka kapağa sahip alüminyum bir gövdeye sahiptir.

Surface Pro 9’un veri sayfasında 8 GB RAM bulunuyor, ancak Intel modelinde 32 GB’a, Arm’da ise 16 GB’a kadar çıkabiliyor. Başlangıç depolama alanı 128 GB’tır, ancak Intel’de 1 TB’a veya SQ3’te 512 GB’a kadar genişletilebilir. Modeller arasındaki bir diğer fark ise sadece Intel versiyonunun Dolby Vision IQ teknolojisini de getiriyor.

Intel çipli modelde Microsoft, Surface 9 Pro’nun 15,5 saate kadar pil ömrüne sahip olduğunu, SQ3’lü versiyonun ise 19 saate kadar kullanım özerkliğine sahip olduğunu belirtti. Cihazda Windows Hello özellikli Full HD kamera ve 4K’ya kadar video kaydı yapan 10 MP arka kamera, stereo hoparlörler ve iki yönlü mikrofon bulunuyor.

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Her iki versiyonda da kullanıcılar Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.1’e sahip. Her ikisi de sadece iki USB-C bağlantı noktası (Thunderbolt 4) ve bir şarj konektörü getiriyor. 5G modelinde nano SIM yuvası mevcut.

İçindekiler Surface Laptop 5

Surface Laptop 5

Surface Laptop 5 tam dizüstü bilgisayar, her ikisi de Dolby Vision IQ özellikli 13,5″ (2256 x 1504p) veya 15″ (2496 x 1664p) ekranlar sunuyor. Bilgisayar artık yalnızca 12. nesil Intel işlemci seçeneklerini (Core i5-1235U ve Core i7-1255U) sunarken, daha büyük ekranlı model yalnızca Core i7-1255U’yu getiriyor.

Surface Pro 9’da olduğu gibi Laptop 5’te de dokunmatik ekran ve alüminyum gövde bulunuyor. Bilgisayarın temel sürümü 256 GB depolama alanı (1 TB’a kadar) ve 8 GB RAM (32 GB’a kadar) sunuyor. Surface Laptop 5 ayrıca Intel Iris Xe destekli grafiklere sahiptir ve SSD çıkarılabilir.

Microsoft’un yeni bilgisayarının özerkliği 13,5″ ekranlı modelde 18 saate, 15″ ekranlı modelde ise 17 saate ulaşabiliyor. Cihazda Wi-Fi 6, Bluetooth 5.1, Windows Hello özellikli HD ön kamera bulunuyor ve stereo ses çıkışı sağlıyor. Klavye, son nesilde olduğu gibi, cam kaplamalı ve arkadan aydınlatmalı bir trackpad’e sahip.

Bununla birlikte yeni Surface Laptop 5, yalnızca bir USB-C (Thunderbolt 4) girişine sahip. Ek olarak USB-A (3.1) girişi, 3,5 mm (P2) kulaklık girişi ve güç konektörüne sahiptir. Başlangıç fiyatları 13,5″ ekranlı versiyon için 1.000 dolar ve 15″ ekranlı model için 1.300 dolardır.