Oculus, Connect açılış konuşmasında yeni nesil sanal gerçeklik başlığı Meta Quest Pro‘yu tanıttı. Şirketin ilk üst düzey kurumsal VR ürünü olarak tanımlanan hepsi bir arada, yenilikçi ince bir tasarıma, göz takibine, kuantum nokta teknolojisine sahip LCD ekranlara, karma gerçeklik desteğine ve daha fazlasına sahip.

Qualcomm Snapdragon XR2+ platformu, Meta’nın Meta Quest 2’nin içindekinden %50 daha güçlü olduğunu söylediği yeni donanıma güç veriyor. Hepsi bir arada başlık 250 GB depolama alanı, 12 GB RAM ve beşi içeride, beşi dışarıda olmak üzere 10 sensör sunuyor.

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Meta, Pro kulaklığın tüketici odaklı başlığa göre önemli iyileştirmelere sahip olduğunu söylüyor. Lenslerden başlayarak, iki LCD ekran, büyük netlik kazanımları için inç başına %37 daha fazla piksel ve Quest 2’den 1,3 kat daha büyük bir renk gamı sunuyor. VR Başlığın yüksek çözünürlüklü dışa bakan kameraları da tam renkli karma gerçeklik deneyimleri sunuyor.

Yeni göz izleme ve “Doğal Yüz İfadeleri” özellikleri varsayılan olarak devre dışı gelecek, ancak oyunlarda ve diğer deneyimlerde daha etkileyici avatarlar için etkinleştirilebilecek. Meta, bu veriler için yakalanan görüntülerin işlendikten sonra silindiğini ve kulaklıktan dışarı gönderilmediğini söylüyor.

Önceki modellerde görülen dış çember ihtiyacını ortadan kaldıran dahili sensörlere sahip yeni tasarlanmış Meta Quest Touch Pro kontrol cihazları ve çeşitli göz bebekleri arası mesafelere (IPD’ler) uyum sağlamak için başlık üzerinde bir lens aralığı ayar kadranı da Pro paketinde yer alacak. Ayrıca, yeni Touch Pro kumandaları Meta Quest 2 kulaklıklarıyla da uyumlu.

Meta Quest Pro 25 Ekim’de piyasaya sürülecek ve şu anda 1.499,99 dolar karşılığında ön sipariş verilebilecek. yuvası yer alıyor.