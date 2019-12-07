Call of Duty Mobile sadece iki ayda 170 milyon indirmeyi aştı!

Call of Duty Mobile,Android ve iOS’ta kısa sürede en popüler oyunlardan biri haline geldi.Son yayınlanan rapor,ilk iki ayında 172 milyondan fazla kez indirildiğini ve yaklaşık 87 milyon dolar gelir elde ettiğini gösteriyor.Özellikle bir kaç yıldır Battle Royale türü oyunların hem mobil hem de PC platformunda dikkat çekici başarısı konuşulmakta.Çin merkezli oyun devi Tencent tarafından geliştirilen Call of Duty Mobile,1 Ekim 2019 tarihinde mobil mağazalarda yerini almıştı.Çıkış yaptığı günden bu yana yakaladığı takdire şayan ivme ile kendinden sık sık söz ettiriyor.

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Activision ve Tencent ortaklığıyla geliştirilen oyun akıllı telefon kullanıcıları için ücretsiz şekilde sunuluyor.Sadece çıkış yaptığı ilk dönem de 146 milyon indirme rakamına ulaşan oyun,kasım ayı içerisinde ise 21 milyonu aşkın indirme ile gündemimizde kalmaya devam ediyor.Oyun ABD’de yaklaşık 28,5 milyon kurulum ve dünya genelinde tüm indirmelerin yüzde 16,6’sını kapsamakta.Sırasıyla Hindistan 17.5 milyon ile yüzde 10.2,Brezilya 12 milyon indirme ile yüzde 7 olarak indirmelerin büyük bir çoğunluğunu oluşturuyor.Yapım Google Play üzerinden 89 milyon kez (yüzde 52) indirme sayısı yakalarken,iOS platformunda ise 83 milyon kurulum sayısıyla son iki aya damgasını vurdu.

Geliştiriciler oyunu yeni mod,silah ve karakter güncellemeleri ile sürekli aktif halde tutmaya devam ediyor.Yapımın ücretsiz olarak sunulması kısa sürede bu ivmeyi yakalamasında büyük bir rol oynuyor.Bakalım Call of Duty Mobile bu iddialı veriler ile,en büyük rakibi PUBG Mobile ile arasındaki farkı kapatabilecek mi ?

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