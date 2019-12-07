Oyun
Call of Duty Mobile sadece iki ayda 170 milyon indirmeyi aştı!
Call of Duty Mobile,Android ve iOS’ta kısa sürede en popüler oyunlardan biri haline geldi.Son yayınlanan rapor,ilk iki ayında 172 milyondan fazla kez indirildiğini ve yaklaşık 87 milyon dolar gelir elde ettiğini gösteriyor.Özellikle bir kaç yıldır Battle Royale türü oyunların hem mobil hem de PC platformunda dikkat çekici başarısı konuşulmakta.Çin merkezli oyun devi Tencent tarafından geliştirilen Call of Duty Mobile,1 Ekim 2019 tarihinde mobil mağazalarda yerini almıştı.Çıkış yaptığı günden bu yana yakaladığı takdire şayan ivme ile kendinden sık sık söz ettiriyor.
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Activision ve Tencent ortaklığıyla geliştirilen oyun akıllı telefon kullanıcıları için ücretsiz şekilde sunuluyor.Sadece çıkış yaptığı ilk dönem de 146 milyon indirme rakamına ulaşan oyun,kasım ayı içerisinde ise 21 milyonu aşkın indirme ile gündemimizde kalmaya devam ediyor.Oyun ABD’de yaklaşık 28,5 milyon kurulum ve dünya genelinde tüm indirmelerin yüzde 16,6’sını kapsamakta.Sırasıyla Hindistan 17.5 milyon ile yüzde 10.2,Brezilya 12 milyon indirme ile yüzde 7 olarak indirmelerin büyük bir çoğunluğunu oluşturuyor.Yapım Google Play üzerinden 89 milyon kez (yüzde 52) indirme sayısı yakalarken,iOS platformunda ise 83 milyon kurulum sayısıyla son iki aya damgasını vurdu.
Geliştiriciler oyunu yeni mod,silah ve karakter güncellemeleri ile sürekli aktif halde tutmaya devam ediyor.Yapımın ücretsiz olarak sunulması kısa sürede bu ivmeyi yakalamasında büyük bir rol oynuyor.Bakalım Call of Duty Mobile bu iddialı veriler ile,en büyük rakibi PUBG Mobile ile arasındaki farkı kapatabilecek mi ?
Eğer halen denemediyseniz indirme linkleri;
Oyun
Kerbal Space Program’ın genişleme paketi PS4 ve Xbox One’da!
Kerbal Space Program oyunun yeni genişleme paketi konsol platformları olan PS4 ve Xbox One için bugün itibariyle yayında. Paketleri oyuncular, oyun marketlerinden satın alabiliyorlar.
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Private Division ve Squad bugün yaptığı bir duyuru ile Kerbal Space Program Enhanced Edition: Breaking Ground Expansion ek paketinin artık PlayStation 4, PlayStation 4 Pro ve Xbox One X de dahil tüm Xbox One cihaz ailesine geliyor.
Kerbal Space Program Enhanced Edition için beklenen bu ikinci genişleme, konsoldaki yeni ve halihazırdaki oyuncular için bolca taze içerik getiriyor.
Kerbal Space Program Enhanced Edition: Breaking Ground Expansion, oyuncuların oyun deneyimini geliştirmek yeni özellikler getiriyor. Genişleme paketi; menteşeler, rotorlar, pistonlar ve buna benzer çeşitli şekil ve boyutlarda tüm yeni robotik parça çeşitlerini sunuyor.
Bu yeni parçaların eklenmesi, her zamankinden daha karmaşık araçlar ve gemiler oluşturma yeteneği sunarak oyuncuların orijinal Kerbal Space Program Enhanced Edition sürümdeki yeteneklerinin ötesine geçmelerini sağlıyor.
Kerbal Space Program Enhanced Edition: Breaking Ground Expansion, oyuncuların gök cisimlerini keşfederken edindikleri deneyimi de değiştiriyor. Sistem genelinde gezegenlere dağılmış olan yeni yüzey özellikleri, roverlara tutturulmuş yeni bir robotik kol ile analiz edilebilecek. Bu yüzey özellikleri arasında cryovolkanlar, meteoritler, kraterler ve oyuncuların araştırması için daha birçok gizemli nesneler bulunuyor.
Private Division Yönetici Yapımcısı Michael Cook, “Kerbal Space Program, uzayı keşfetmekle ilgili anlayışları değiştirdiklerini belirtti: “Oyunu güncellemeye ve ona daha yüksek kalitede, harika KSP içeriği sağlamaya devam ederek, daha fazla oyuncunun ilgisini çekmeye ve bunların arkasındaki bilime olan ilgisini artırıyoruz.”
İnceleme
ETS 2 Türkiye haritası | Türk yapımı F-Max ile İstanbul’a gidiyoruz!
Euro Truck Simulator 2 için beklenen ek paket Türkiye haritası çıktı! Road to the Black Sea ek paketi ile resmi olarak Türkiye haritası da ETS 2’ye eklenmiş oldu.
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İstanbul’un Avrupa yakası, Edirne ve Tekirdağ şehirlerimizi ve Kapıkule sınır kapısını ekleyen ETS 2 Türkiye haritası DLC paketine Logitech G29 direksiyon seti ve vites ile beraber göz atıyoruz.
Road to the Black Sea ek paketi; https://hwp.to/ETS2Turkiye
F-MAx SimulasyonTürk ana konu; https://hwp.to/FMax
F-Max Steam atölye; https://hwp.to/FMaxSteam
SiSL mod Steam atölye; https://hwp.to/SiSL
ETS 2 Road to the Black Sea ek paketi ile beraber Romanya, Bulgaristan ve Türkiye haritaları ekleniyor. İstanbul, Edirne ve Tekirdağ dışında 17 şehir eklenen oyunda 10.000 km’den fazla yol eklenmiş olacak.
22 yeni firma ve 11 yerel firmanın eklendiği DLC paketinde tramvay, metrobüs gibi farklı ve hareketlı toplu ulaşım araçları da yer alacak. Bulgaristan’da ise at arabaları da görmek mümkün.
Oyun
Youtube 2019 için en çok izlenen oyunlar listesini yayınladı!
Minecraft ve Fortnite’ın başı çektiği 2019 en çok izlenen oyunlar listesi Youtube tarafından yayınlandı.Video paylaşım devi her yıl,yılın özeti olarak kullanıcılara sunduğu Youtube Rewind 2019 verilerini yayınladı.
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Aile dostu yapısıyla bilinen Minecraft listede birinciliğiyle bu sene de kendinden bahsettirdi.Hintli T-Series ile verdiği birincilik mücadelesiyle hatırlayacağımız PewDiePie,Minecraft’ın bu dirilişine haziran ayında yayınladığı video ile büyük bir katkıda bulunmuştu.Listede ikinci sırada ise geçtiğimiz sene “En çok kazanan oyun” ünvanına sahip Fortnite yer aldı.
Fortnite’ın rakibi ve bu yıl 860 milyon dolar gelir elde eden PUBG MOBILE ise listede altı numara olarak kendine yer buldu,onun gerisinde 10. Yıl kutlamalarıyla ve yeni duyurularıyla gündemde kendine sık sık yer bulan Riot Games’in oyunu “League of Legends” yedinci numarada boy göstererek MOBA alanında bir dev olduğunu tekrar kanıtladı.
Listenin tamamı ise şu şekilde;
1.Minecraft
2.Fortnite
3.Grand Theft Auto
4.Garena Free Fire
5.Roblox
6.PUBG MOBILE
7.League of Legends
8.PlayerUnknown’s Battlegrounds
9.Brawl Stars
10.Mobile Legends:Bang Bang
Geçtiğimiz yıl Rewind 2018,izleyiciler tarafından eleştiri bombardımanına tutulmuş ve Youtube tarihinin en çok dislike alan videosu olarak hafızalarımıza kazınmıştı.2019 Youtube Rewind videosunun ise yarın yayınlanacağı açıklandı.
Peki siz 2019 Youtube Rewind En çok izlenen oyunlar listesi hakkında ne düşünüyorsunuz ?