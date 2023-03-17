Microsoft, işyerinde üretkenliği ve yaratıcılığı artırmak için tasarlanmış çığır açan yapay zeka destekli bir araç olan Microsoft 365 Copilot‘u tanıttı.

Copilot, büyük dil modellerinin (LLM’ler) yeteneklerini Microsoft Graph ve Microsoft 365 uygulamalarından gelen verilerle birleştirerek, dünya çapında iş profesyonelleri için vazgeçilmez bir kaynak olmayı vaat ediyor.

İçindekiler Güçlü bir asistan

Güçlü bir asistan

Microsoft 365 Copilot Word, Excel, PowerPoint, Outlook ve Teams gibi popüler uygulamalarıyla entegre çalışacak. Uygulamanın amacı ise, kullanıcıların yaratıcılıklarını artırmalarına, verimliliklerini yükseltmelerine ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı olacak.

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Yapay zekâ destekli bu araç belge oluşturmaya, verileri incelemeye ve sunum tasarlamaya yardımcı oluyor.

Microsoft Word: Copilot, Word’de içerik yazabilir, düzenleyebilir, özetleyebilir ve oluşturabilir. Yazınızı iyileştirmek için öneriler sunabilir ve uygun bir ton seçmenize yardımcı olabilir.

Copilot, Word’de içerik yazabilir, düzenleyebilir, özetleyebilir ve oluşturabilir. Yazınızı iyileştirmek için öneriler sunabilir ve uygun bir ton seçmenize yardımcı olabilir. Microsoft Excel: Copilot, Excel’de doğal dil sorgularını kullanarak verileri analiz etmenize ve keşfetmenize yardımcı olabilir. Sorularınıza göre korelasyonları ortaya çıkarabilir, senaryolar önerebilir ve yeni formüller önerebilir.

Copilot, Excel’de doğal dil sorgularını kullanarak verileri analiz etmenize ve keşfetmenize yardımcı olabilir. Sorularınıza göre korelasyonları ortaya çıkarabilir, senaryolar önerebilir ve yeni formüller önerebilir. Microsoft PowerPoint: Copilot, konuşmacı notları ve kaynaklarla desteler oluşturarak veya bir istem ya da taslaktan yeni bir sunum başlatarak fikirlerinizi görsel olarak çekici sunumlara dönüştürebilir.

Copilot, konuşmacı notları ve kaynaklarla desteler oluşturarak veya bir istem ya da taslaktan yeni bir sunum başlatarak fikirlerinizi görsel olarak çekici sunumlara dönüştürebilir. Microsoft Outlook: Copilot, zamandan tasarruf etmek ve iletişimi geliştirmek için gelen kutunuzu ve mesajlarınızı yönetmenize yardımcı olur. E-posta konularını özetleyebilir, yanıt taslakları oluşturabilir ve takvim davetleri oluşturabilir.

Microsoft 365 Copilot hepimizin çalışma biçiminde devrim yaratma potansiyeline sahip. Kullanıcılar sıradan görevleri otomatikleştirerek işlerinin yaratıcı yönlerine odaklanabilir ve değerli zamanlarından tasarruf edebilirler.

Microsoft, Copilot’u belirli müşterilerle test ediyor ve önümüzdeki aylarda önizlemeleri genişletmeyi planlıyor.