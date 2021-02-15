Microsoft xCloud tarayıcı versiyonu görüntülendi

iPad ve iPhone’lar için iyi haber. GeForce Now gibi bir oyun yayın servisi olan Microsoft xCloud, tarayıcılarınıza geliyor.

Göz atmak isteyebilirsiniz: Her bütçeye uygun Android telefonları, özellikle Hepsiburada üzerinden almak için tıklayınız.

reklam

Söz konusu oyunlar olunca, ne yazık ki ülkemizdeki oyuncular oldukça şanssız. Özellikle gittikçe grafik gereksinimleri yükselen ve yeni teknolojilere uyum sağlayan oyun sektörü, gittikçe daha modern teknolojilere ihtiyaç duyuyor. Bu oyun ekipmanları, ABD ve Avrupa’daki ülkelerde alım gücü sebebiyle ulaşılabilirken, Türkiye’de ne yazık ki ulaşılabilir değil. Bunun temel sebebi ülkemizdeki kur farkı ve vergiler. Ne yazık ki elektronik ürünler lüks sayıldığı için oldukça yüksek vergilere maruz kalıyor. Burada ise devreye GeForce Now, Stadia ve xCloud gibi servisler devreye giriyor. Oldukça işlevsel olan bu servisler, yeterli internet hızlarına sahipseniz neredeyse kendi donanımınızla oynuyormuş kadar iyi çalışıyor. Bu servislerden biri olan Microsoft xCloud, ilginç bir duyuru yaptı. Servis, tarayıcılarda da çalışacak.

Microsoft xCloud tarayıcılar için geliyor

Oyun yayın servisleri, popülerliğini arttırırken bazı sorunlar da yaşıyor. Bunlardan biri, oyun şirketlerinin pastadan pay istemesinden kaynaklı. Bazı açgözlü oyun yapımcıları, kullanıcıların hali hazırda satın aldıkları oyunları, oynamak için ekstra para ödemesi gerektiğini düşünmekte. Diğeri ise Apple. Teknoloji devi Apple, kendi mağazası için çok sert kurallara sahip. Oyun yayın servislerinin, bu kuralları ihlal ettiğini iddia eden teknoloji devi, bu konuda sorun çıkarıyordu. Microsoft xCloud, bu sorunu aşmak için servisin tarayıcı versiyonunu geliştirdi. Bu sayede tarayıcı üzerinden ulaşılacak servis, iPhone ve iPad gibi Apple ürünlerinde sorunsuz kullanılabilmekte. Benzer bir sistem GeForce Now için de geliştiriliyor. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…

Özellikle göz atmak isteyebilirsiniz: Turkcell GeForce Now beta sürecini başlattı