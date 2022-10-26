Microsoft yaptığı bir açıklama ile şu ana kadar yirmi milyondan fazla kişi Xbox Cloud Gaming’i kullandığını belirtti. Bu, Microsoft’un bu yılın başlarında bahsettiği kişi sayısının iki katı. Microsoft’un Xbox şubesi geçen yıla kıyasla şirkete yüzde üç daha az gelir kazandırdı.

CEO Satya Nadella çeyrek rakamlarına ilişkin yaptığı yorumda, Xbox şubesinin tüm platformlarda büyüme kaydettiğini, ancak özellikle konsol dışı platformlarda daha fazla kullanıcı eklendiğini söyledi. Bunu yaparken özellikle Xbox Cloud Gaming ve PC Game Pass abonelerinden bahsetti. Şu ana kadar 20 milyondan fazla kişi oyun yayın hizmetini kullandı; bu sayı Nadella’nın Nisan ayında bahsettiği sayının iki katı.

Ayrıca bkz: EN İYİ GT HANGİSİ? | POCO X3 GT vs POCO X4 GT Kıyaslama

Cloud Gaming, en pahalı Xbox Game Pass aboneliği olan Ultimate’ın bir parçasıdır, ancak Fortnite abonelik olmadan bir bulut oyunu olarak da oynanabilir. Bu en pahalı abonelik, kullanıcılara oyuncuların yerel olarak indirip oynayabilecekleri PC oyunlarına erişim de sağlıyor. Bu, Nadella’nın geçen yıla kıyasla yüzde 159 daha fazla aboneye sahip olduğunu söylediği bağımsız PC Game Pass aboneliği ile de mümkün.

Bu iki hizmetin kullanıcı ve abone sayısındaki artışa rağmen, Xbox içerik ve hizmetleri geçtiğimiz çeyrekte bir önceki yıla göre yüzde üç daha az gelir elde etti. Microsoft’un bir bütün olarak geliri geçtiğimiz çeyrekte yüzde 11 artarak 50,1 milyar dolara ulaştı. Net kâr bir önceki yıla göre yüzde 14 azalarak 17,6 milyar dolar oldu.

Microsoft’un Bulut bölümünden elde edilen gelir yüzde 24’lük güçlü bir artışla 25,7 milyar dolara ulaştı. Buna, Arc müşterilerinin sayısının bir yıl içinde ikiye katlanarak 8.500’ün üzerine çıktığı Azure gibi hizmetler de dahildir. Arc, örneğin Azure hizmetlerini birden fazla bulut ortamında çalıştırmak isteyen büyük işletmelere yöneliktir.