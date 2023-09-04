Microsoft cephesi şu sıralar birçok kültleşmiş ürününü mezara sokuyor. Bunlar arasında, yerini Copilot’un aldığı Cortana sesli asistanı ve şirketin yıllarca kullandığı Calibri yazı tipi yer alıyordu. Son olarak WordPad efsanesi de şirketin mezara gömdüğü ürünler listesinde yerini aldı. Bir efsaneye daha elveda diyoruz!

Eski Bilgisayar Kullanıcılarının Göz Bebeği WordPad Artık Yok!

1995 yılından beri kullanılan temel belge düzenleyicisi Microsoft WordPad, Windows’un gelecekteki sürümlerinde yer almayacak gibi görünüyor. Asıl amacı metin belgelerini düzenlemek olan WordPad, Windows 95’ten bu yana neredeyse tüm Windows sürümleriyle birlikte gelirken, Windows bu uygulamayı öldürme kararı aldı.



Gelen son bilgilere göre, WordPad artık Microsoft’tan güncelleme almayacak ve gelecekteki Windows sürümünde yer almayacak. Henüz gelecekteki Windows sürümünün tam olarak ne zaman yayınlanacağı resmi olarak doğrulanmamış olsa da, sızıntılara göre Windows 12’nin 2024’ün sonlarına doğru piyasaya sürülmesi muhtemel.

Ayrıca, Microsoft, zengin metin belgeleri için Microsoft Word veya düz metin belgeleri için Not Defteri gibi alternatif yazılımların kullanılmasını öneriyor. Windows 12’nin geliştirme aşamasında olduğu ve büyük platform güncellemeleri getirmesi bekleniyor.

Bununla beraber, Windows 12’nin olası donanım gereksinimleri de çevrimiçi olarak sızdırılmış durumda. Microsoft’un Windows 11’de izlediği katı donanım gereksinimleri kuralını bu sürümde de izleyeceğini söylemek mümkün.

Bu değişiklikler, Microsoft’un Windows deneyimini nasıl dönüştüreceği konusunda merak uyandırıyor ve kullanıcıların bu yeni döneme nasıl adapte olacakları ise zamanla netlik kazanacak gibi görünüyor.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce WordPad efsanesinin mezara girmesi doğru mu? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!