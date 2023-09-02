Huawei, zorlu bir dönemden geçtikten sonra, ürün yelpazesine Mate 60 serisini ekleyerek büyümeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız şirketin internet sitesine düşen ve neredeyse hiçbir teknik özelliği açıklanmayan amiral gemisi Huawei Mate 60 Pro, şimdi de parçalarına ayrıldı! Çin’de bir YouTube yayıncısının paylaştığı videoyla beraber Mate 60 Pro’nun içinde bir canavar olduğu ortaya çıktı!

Huawei Mate 60 Pro Özellikleri Yavaş Yavaş Netleşiyor!

Şirket, Mate 60 Pro hakkında birçok bilgi paylaşsa da, henüz paylaşılmayan depolama ve RAM birimi gibi önemli özellikler de bulunuyor. Ancak, telefonun içinin açılmasıyla beraber bu özellikler ortaya çıkmış durumda.

Yeni videoda yer alan görsellere baktığımızda Mate 60 Pro’nun LPDDR5X ve UFS 4.0 özelliklerine sahip SK Hynix üreteimi bellek ve depolama birimi kullandığını görüyoruz. İşlemci ise söylentilere göre 5G desteğine sahip ve Kirin 9000S olarak adlandırılıyor. Ancak bu şirketin işlemci için nihai isim tercihi olmayabilir.

Telefonun dahili soğutma sistemi de oldukça etkileyici. Ekranın altında büyük bir bakır alaşımlı buhar odası bulunuyor. Tam olarak 7.000 milimetre kare alan sahip olduğu söylenen bu soğutma sistemi, akıllı telefon endüstrisindeki en büyük soğutuculardan biri olarak kabul ediliyor.

Kirin 9000S çipi, AnTuTu benchmark platformunda 699.783 puan alarak etkileyici bir performans sergiledi. Ancak başka bir test platformunda ise sonuç hüsran oldu. Bu, Kirin 9000S’in özellikle GPU performansının henüz tam olarak test edilemediğini gösteriyor. Bunun nedeni optimizasyon eksiklikleri olabilir.

Mate 60 Pro’nun ani çıkışı, Huawei’nin akıllı telefon pazarındaki rekabeti artırmasına ve tüketicilere daha fazla seçenek sunmasına olanak tanıdı. Ancak, telefonun 5G destekleyip desteklemediği ve hangi işlemciyi kullandığı gibi bazı temel sorular hala yanıtlanmayı bekliyor.

Şimdiye kadar bildiğimiz bazı özellikler ise şu şekilde:

– Ekran: 6,82 inç OLED ekran, 120Hz yenileme hızı, 1260×2720 piksel çözünürlük

– İşlemci: Kirin 9000S

– RAM: 12GB

– Depolama: 256GB/512GB/1TB

– Arka Kameralar: 50MP ana kamera, 12MP ultra geniş kamera, 48MP telefoto kamera

– Pil: 5000mAh, 88W hızlı şarj

– İşletim Sistemi: HarmonyOS 4

– Diğer Özellikler: 5G bağlantısı, ekran içi parmak izi sensörü, IP68 suya ve toza dayanıklılık

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Huawei Mate 60 Pro’nun özelliklerini nasıl buldunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!