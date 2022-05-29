Microsoft, Office Suite uygulamalarına karanlık mod desteği eklemek için uzun zaman önce çalışmaya başladı. Şirket, Office uygulamalarında popüler modu birden fazla platformda uygulamayı başarmış olsa da, web üzerinde ücretsiz sürümü kullananlar yalnızca ışık modunu kullanabilir durumdaydı. Ancak Microsoft yakında Web için Word’e karanlık mod ekleyeceğinden bu durum yakında değişmeye başlayacak.

Microsoft 365 Yol Haritası sayfasına göre, Microsoft şu anda Web için Word’e karanlık modu getirmek için çalışıyor. Özellik, birkaç gün önce Yol Haritası sayfasına eklendi ve genel kullanıma bu ay içinde kavuşacak. Başka bir deyişle, Word web istemcisi için karanlık mod, Microsoft’a göre Mayıs ayı bitmeden herkes için geçerli olmalıdır. En kötü ihtimalle, Haziran ayı başlarında yayılmaya başlayabilir.

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Yol Haritası sayfası, kullanıcıların özelliği nasıl etkinleştireceği hakkında hiçbir detay verilmedi. Ancak kolaylık olması açısından, Microsoft, bu özelliği, kullanıcıların sistem varsayılan temasını gösterecek şekilde uygulanacak. Ayrıca ayarlarda karanlık ve aydınlık modları arasında seçim yapma seçenekleri de mevcut olacak.

Word’deki karanlık mod desteği, kullanıcılara bilgisayar ekranında uzun saatler boyunca bir Word belgesi üzerinde çalışırken göz yorgunluğunu azaltma yeteneği verecektir. Windows ve Mac için Office Suite uygulamaları için zaten mevcut. Android‘deki Word kullanıcıları, açık tema yerine tercih ettikleri bir şeyse, karanlık moda da geçebilirler.