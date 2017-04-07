Microsoft, Windows Store’dan Oyun Emülatörlerini Kaldırdı

Microsoft, Windows Store politikasını yeniledi ve yeni politika ile beraber oyunları emüle eden uygulamaları mağazasından kaldırdı.

Microsoft bu uygulamaların geliştiricilerini de sistemden kaldırdı. Yayınlanan güncelleme ile beraber en popüler emülatörlerden Nesbox’ın Universal Emulator uygulaması da mağazadan ayrıldı. Bu uygulama ile Nintedo ve Sega ROMlarını Windows 10 üzerinden oynamak mümkündü. Nesbox aynı zamanda Xbox One kontrolcüsüne destekliyordu.

Uygulama Windows Mağazasının dışında hayatına devam edecek. Şirket bu uygulamayı 29 Mart tarihindeki değişiklik ile getirdi çünkü Ocak ayındaki değişiklikte oyun sistemlerini emüle eden uygulamaların yer almayacağı bilgisi bulunmuyordu.

Yazılım devinin bu adımı şaşırtıcı oldu. Google, Android uygulama mağazası Google Play Store’da bu tarz uygulamalara izin veriyor. Zaten yaşanan bu politika değişikliği ile Google emülatörlere izin veren tek platform olarak kaldı. Apple’da uzun bir süredir bu tarz uygulamalara izin vermiyordu.