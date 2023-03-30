Microsoft‘un daha iyi güvenlik ve daha hızlı güncellemeler sağlamayı vaat eden modern bir Windows sürümü geliştiriyor. CorePC olarak adlandırılan girişim, eski uygulamaları desteklemeye devam ederken Windows’un çeşitli cihazlar için verimli bir şekilde ölçeklenmesini sağlamayı amaçlıyor.

Platform, eğitim sektöründeki rakip cihazlar için hayati önem taşıyan daha hızlı ve daha güvenilir sistem sıfırlama işlevselliği sağlamak için Windows’u iOS ve Android’e benzer şekilde birden fazla bölüme ayırarak “durum ayrımı” kullanacak. Bu hamle, güncellemeleri hızlandırırken kötü amaçlı yazılımların sisteme bulaşmasını da zorlaştıracak.

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Microsoft, farklı donanım türleri için belirli özellikleri ve uygulamaları destekleyen farklı Windows sürümleri sunacak. Örneğin, eğitim odaklı bir sürüm ChromeOS gibi hafif bir ayak izine sahip olabilir ve yalnızca Edge tarayıcısını, web uygulamalarını, Office’i ve taklit Android uygulamalarını çalıştırabilecek.

Öte yandan CorePC, modern Windows 11 masaüstünün tüm mevcut özelliklerini ve yeteneklerini destekleyen tam teşekküllü Windows sürümleri de sunabilir.

Buna ek olarak Microsoft, ekrandaki içeriği analiz etmek ve uygun bağlamsal ipuçları sağlamak için CorePC’ye yapay zekayı dahil etmeyi planlıyor. Yapay zeka yeteneklerinin sistem genelindeki bu uzantısı, insanların platformla etkileşim kurma biçiminde devrim yaratabilir.

Microsoft, CorePC’yi Windows’un 2024’te yayınlanması planlanan bir sonraki ana sürümü için kullanmayı planlıyor. Şirketin iddia edilen planları şu an ile o zaman arasında değişebilse de, CorePC’nin geliştirilmesi Windows ekosistemine önemli ilerlemeler getirecek.