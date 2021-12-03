Microsoft, Windows 11’in Varsayılan Tarayıcı Sorunu Hakkında Kullanıcıların Sözünü Dinledi

Windows 11‘de varsayılan tarayıcı seçme can sıkıcı hale gelmişti. Kullanıcıların sözünü dinleyen Microsoft, Windows 11’de varsayılan tarayıcı sorununu kolaylaştırma konusunda geri adım attı.

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Windows 11, yeni bir tasarım, Android uygulama desteği ve daha fazlasını içeren değişiklikleriyle birlikte gelirken, bunun aksine can sıkıcı sorunlarıda mevcut. Bu sorun Microsoft Edge dışında bir varsayılan tarayıcıyı değiştirme sürecini gereksiz yere karmaşıklaştırdı. Sadece Ayarlar aracılığıyla değiştirmek yerine, kullanıcıların dosya ve bağlantı türlerini de değiştirmesi gerekecek. Evet, Microsoft, yerel Edge tarayıcısının erişimini genişletmeyi umarak tek tıklamalı bir işlemi çok tıklamalı, çok adımlı bir sürece dönüştürdü. Bu sorun ile birilikte Microsoft, Windows 11’de varsayılan tarayıcıyı değiştirmek için özel bir düğmeyi test ederken, bu can sıkıcı sürecin artık çok daha basit hale gelmesi bekleniyor.

Windows 11’de Varsayılan Tarayıcıyı Kolaylıkla Değiştirebileceksiniz

Windows 11’in, uygulamanın ayarlar sayfasının üst kısmında özel bir “Varsayılan Olarak Ayarla” düğmesine sahip olacağı bildiriliyor. Ayarlar’ın Uygulamalar -> Varsayılan uygulamalar bölümünde bulunuyor. Bu seçenek, kullanıcıların basit bir tıklamayla beğendikleri varsayılan uygulamaları ayarlamasına olanak tanır. Yeni yetenek, Windows 11‘in Insider build 22509 Dev kanalında mevcut halde. Bu özellik ilk olarak Rafael Rivera tarafından tespit edildi.

Windows build 22509 has a new browser [Set default] button. 👀 pic.twitter.com/kRDFPKfJMv — Rafael Rivera (@WithinRafael) December 1, 2021

Bir uygulama varsayılan olarak ayarlandığında, dosya ve bağlantı türleri (HTM, HTML, SHTML, SVG, WEBP, XHT, XHTML, FTP, HTTP ve HTTPS) otomatik olarak varsayılan olarak yeni uygulamaya ayarlanacaktır. Ancak, PDF dosya türünün varsayılan tarayıcısı yine Edge olarak kalıyor.

Mevcut süreç oldukça zorlu olduğu için bu özellik çoğu kullanıcı için rahat bir nefes aldırıcak. Bir kullanıcı varsayılan tarayıcısını (veya başka bir uygulamayı) değiştirmek isterse, Ayarlar’a gitmesi, Uygulamalar’ı ve ardından Varsayılan Uygulamalar’ı seçmesi gerekecek. Bunu takiben, kullanıcıların Uygulamaları Ara bölümüne tarayıcının adını girmeleri ve ardından her dosya/bağlantı türü için o belirli tarayıcıyı seçmeleri gerekecektir.

Değişiklik, hem üçüncü taraf Windows tarayıcılarından (Vivaldi, Firefox ve Brave) ve hatta normal kullanıcılardan olumsuz bir ilgi gördü. Ayrıca, Windows 10‘da mevcut olandan daha karmaşık hale geldi. Hatırlamak için, Windows 10’da bir uygulama veya tarayıcı indirdiğinizde, kullanıcıların bunları varsayılan olarak ayarlaması için bir kerelik bir istem açılır. İstem kaçırılırsa, ayarlara gidebilirler.

Microsoft‘un güncellemeyi genel kullanıcılara ne zaman yayınlamayı planladığı henüz belli değil. Ayrıca Windows 11’de varsayılan bir tarayıcı widget’ının sunulup sunulmayacağını da bilinmiyor.