Dosya Gezgini, Windows 11 ile küçük bir değişiklik alıyor. Microsoft, sonunda, tıpkı İnternet tarayıcılarında olduğu gibi sekmeler ekleyerek gelecekteki bir güncellemede modernize edecek.

Bugün gezginde gezinirken, bazen farklı pencereler arasında gezinmek, hatta sadece birini açmak eziyet haline gelebiliyor. Bu yeni özellik, Beta Channel Insider’lar için zaten mevcut hale geldi. Bu özelliğin 22H2 güncellemesi sırasında gelmesi bekleniyor, bu nedenle büyük güncelleme Ekim 2022’de planlanıyor.

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Dosya gezgininde bu sekmelerden ilk kez bahsedilmiyor. Microsoft, Windows 10 için benzer bir özellik üzerinde zaten çalışmıştı, ancak proje nihayet hazır olmadığı için iptal edildi. Bu sefer iyi mi? Her durumda, her şey bunu öneriyor.

Bu sekmeler gerçekten iyi bir fikir ve aslında kullanışlı olabilir. Dosya Gezgini, Windows 11 için yeniden çalışıldı ve kullanımı giderek daha fazla yer kaplıyor. Birkaç pencere açmak ve aralarında gezinmek bazen kolay değildir. İşte sekmelerin gelişinin düzeltmesi gereken bir sorun. Neler düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmından bize bildirin.