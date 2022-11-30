Microsoft, Windows 11’in 22H2 güncellemesini kullananlar için oyunlarla ilgili bilinen bir sorunun düzeltilmesini içeren isteğe bağlı bir güncelleme yayınladı.

Söz konusu olan, Windows 11 sürüm 22H2 için tasarlanan ve yapı sürümünü 22621.900’e getiren KB5020044 güncellemesidir. Microsoft’a göre, bu, belirtilmemiş bazı oyunların veya uygulamaların muzdarip olduğu hatayı gideriyor. Bu oyunlar, gpu performansı için hata ayıklama özelliklerini etkinleştirirken, bu özelliklerin tüketiciler tarafından kullanılması amaçlanmamıştır. Bunlar, geliştiricilerin oyunlarını optimize etmeleri için Windows 11 özellikleridir.

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Kullanıcılar Eylül ayında bu konuda şikayette bulunmuşlardı. Sorun, CPU kullanımında keskin dalgalanmalara yol açıyor ve bu da oyun performansının düşmesine neden oluyordu. Windows 11’in önceki bir sürümü kullanıldığında tekrar kaybolduğu görüldü. Hatanın Nvidia GPU’ları için tasarlanan GeForce Experience yazılımıyla ilgili olduğu da öne sürüldü. Şirket kısa süre sonra bu yazılım için bir güncelleme yayınladı; 3.26 sürümünün sorunları çözmesi gerekiyordu.

Hata artık KB5020044 ile tamamen düzeltilmiş olmalıdır. Microsoft bu ayın başlarında sorunun ortaya çıkabileceğini kabul etmiş ve o dönemde kullanıcılara Windows 11 sistemlerini 22H2 sürümüne manuel olarak güncellememelerini tavsiye etmişti.