Google, Chrome’un en son masaüstü sürümüne, sekmelerinizi açık tutmak ve azalan pil ömrünüzü uzatmak için %40’a kadar ve 10 GB daha az bellek kullanmasını sağlayan iki yeni performans ayarı ekledi.

Şirkete göre Memory Saver ve Energy Saver modları önümüzdeki haftalarda tüm dünyada kullanıma sunulacak. Kısa bir süre önce Chrome’un adres çubuğuna sekmeler, yer imleri ve geçmiş kısayol seçenekleri eklenmişti.

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Bellek Tasarrufu: Daha akıcı çalışan tarayıcı deneyimi

Bellek Tasarrufu modu o anda kullanmadığınız sekmelerin belleğini boşaltır, böylece görüntülediğiniz etkin web siteleri mümkün olan en iyi deneyimi sunar. Bu, özellikle aile filmlerini düzenlemek veya oyun oynamak gibi zaman alan diğer programları kullanıyorsanız yararlıdır. İhtiyaç duyduğunuzda, etkin olmayan tüm sekmeler yenilenecektir.

Enerji Tasarrufu: Pil ömrünü en üst düzeye çıkarır

İnternette gezinmek için Chrome’u kullanırken cihazınızın pil seviyesi %20’nin altına düştüğünde ve yakınlarda bir dizüstü bilgisayar şarj cihazı olmadığında Chrome, animasyon ve video içeren web siteleri için arka plan etkinliklerini ve görsel efektleri sınırlayacaktır.

Google’ın da belirttiği gibi, kullanıcılar Chrome’u kendi özel ihtiyaçlarına göre optimize etme özgürlüğüne sahip. Bu güncellemeler geldiğinde, Bellek Tasarrufunu tamamen devre dışı bırakma veya belirli siteleri etkilerinden beyaz listeye alma seçeneğiniz olacak.

Kullanılabilirlik

Memory Saver ve Energy Saver modları önümüzdeki birkaç hafta içinde Windows, macOS ve ChromeOS için küresel olarak kullanıcılara sunulacak.