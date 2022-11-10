Geçtiğimiz ay yapılan duyurunun ardından Microsoft, Windows 11’deki Fotoğraflar uygulamasına iCloud Fotoğrafları’nı getiren yeni bir özelliği Insider’larla test ettikten sonra kullanıma sunmaya başladı. Windows 11’deki güncellenmiş Fotoğraflar uygulaması, fotoğraf koleksiyonunuzu kolayca düzenlemenizi sağlıyor.

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Microsoft Fotoğraflar uygulamasındaki yeni özellikler

Muhteşem bir çok kaynaklı film rulosu, tanıdık navigasyon ve çeşitli performans iyileştirmeleri ile yeni tasarlanmış uygulama.

Fotoğraflarınızı doğrudan uygulama içinden OneDrive’a yedekleyin.

iCloud Fotoğraflarınızı doğrudan Fotoğraflar uygulamasında görüntüleyin.

Özel Anılar ile özel anları yeniden yaşayın.

Fotoğraflarınız bulut kaynağına göre otomatik olarak düzenlenir ve aranabilir.



Kullanılabilirlik

Yeni Windows 11 iCloud Fotoğrafları entegrasyonu, Fotoğraflar uygulamasına yapılan Microsoft Store güncellemesi aracılığıyla kullanılabilir. Ayrıca Microsoft Store’dan Windows için iCloud uygulamasını yüklemeniz, oturum açmanız ve fotoğraflarınızı senkronize etmeyi seçmeniz gerekiyor. iCloud Photos içeriğinizin tamamı otomatik olarak Fotoğraflar uygulamanızda görünecek.

Microsoft bu özelliğin ay sonuna kadar tüm Windows 11 müşterilerine sunulmasını bekliyor.

Yeni özellik ile ilgili olarak Microsoft şunları söyledi:

Bu iCloud Fotoğrafları entegrasyonu, iPhone’u olanların tüm değerli anılarına tek bir yerden doğrudan erişmelerini kolaylaştıracak ve Windows 11’deki deneyimleri sorunsuz hale getirme çabalarımızın bir başka adımı olacak.