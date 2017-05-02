Microsoft, Windows 10 S İşletim Sistemine Sahip Dizüstü Modeli Tanıttı

Microsoft bugün Surface cihazlarına bir yenisi ekleyerek Windows 10 S işletim sistemine sahip dizüstü modeli Surface Laptop’ı duyurdu.

Microsoft’un Ürün Bölümü Yöneticisi Panos Panay bugün New York’ta düzenlenen etkinlikte Surface Laptop’ı duyurdu. 13.5 inç büyüklüğündeki model şirketin yeni işletim sistemi Windows 10 S ile geliyor.

Panay sunumda şirketin özelliklere öğrencilere yönelik donanımlara önem verdiğini belirtti. Panay bu ürünü geliştirme sürecinde bir çok öğrenci ile görüştüklerini ve öğrencilerin kendilerinden dizüstü bilgisayar istediklerini açıkladı.

Surface Laptop üzerinde tıpkı Surface Pro 4 klavyesinde olduğu gibi kumaştan alcantara klavye bulunuyor. Tuşlar 1.5 mm basma mesafesine sahip ve arkadan aydınlatmadı. Bilgisayar Windows 10 S çalıştırdığı için sadece Windows Store üzerinde yer alan uygulamalar kullanılabiliyor.

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Bilgisayarda 13.5 inç büyüklüğünde PixelSense ekran bulunuyor. Bu ekranın en büyük özelliği ise dokunmatik destekleyen en ince LCD panel olması. Surface Laptop’un üzerinde Core i5 ve i7 işlemci seçenekleri bulunuyor. Bilgisayarın batarya ömrü ise 14.5 saat. Cihazın 999$’lık versiyonunda Core i5 işlemci, 4GB RAM ve 128 GB SSD depolama alanı bulunuyor.