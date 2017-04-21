Microsoft Düzenli Olarak Windows 10 Güncellemesi Yayınlayacak

Microsoft, 2016 yılında Windows 10’a 2017 yılında iki büyük güncelleme yayınlayacağını açıklamıştı ve Creators güncellemesi ile ilki geldi.

Microsoft’un açıkladığı diğer büyük güncelleme ise Eylül ayında gelecek. Yazılım devi bu güncellemenin rutin hale geleceğini ve Windows 10 için bundan sonra böyle devam edeceğini belirtti. Bundan sonraki büyük güncellemeler Hep Mart ve Eylül ayında gelecek. Bu güncellemeler ile gelen özellikler 18 ay boyunca desteklenecek.

Bunun nedeni artık Windows 10’un son Windows sürümü olması. Yani Windows 11 ya da başka bir sürüm görmeyeceğiz. Şirket bir sonraki Windows sürümünde hangi özelliklerin yer alacağını açıklamadı. Ancak yakın zamanda Windows Insider kullanıcılarına Redstone 3 güncellemesinden bazı özellikler vermeye başladı.

Bir sonraki Windows 10 güncellemesinde büyük bir ihtimalle arkaplanda çalışmakta olan uygulamalar üzerinde geliştirmeler yer alacak. Ayrıca bu güncellemede Creators güncellemesi ile gelmesini beklediğimiz Kişiler özelliği bulunacak.

En önemlisi şirket bir sonraki büyük Windows 10 güncellemesinde Project Neon kod adlı tasarım değişikliğine gidecek. Bu değişiklikte kullanılacak bazı tasarım modelleri daha önce internete sızmıştı. Güncellemede yenilenmiş Başlat menüsü bulunacak ve tasarımda transparan görünüme geri dönülecek.