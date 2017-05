Microsoft, Windows 10 Bilgisayarları Amazon Echo’nun Rakibi Yapacak

Microsoft, Amazon’un Alexa destekli hoparlörü Echo ile baş edebilmek için Windows 10’un HomeHub özelliğini geliştirmeye devam ediyor.

Microsoft, HomeHub ile ev sahiplerinin evde bulunan bilgisayar üzerinden takvim, uygulama ve diğer özelliklere ulaşabilmesini sağlayacak. Tüm bunlar Amazon Echo’da olduğu gibi sesli komutlar ile gerçekleştirilecek. Windows 10, Philips’in Hue ışıklarını bile destekleyecek. Şirket daha önce HomeHub’ın çalışır halinin videosunu paylaşmıştı.

Bu özelliklere her geçen gün bazı yenilikler ekleniyor. Şimdilik always on dijital ekran özelliği geldi. Bu özellik ile beraber bilgisayar ekranında yapılacaklar listesi, takvim ve notlar gibi bilgiler yer alacak. Bu ekran özellikle mutfak ya da evin başka bölümlerinde kullanılacak olan küçük ekranlı bilgisayarlar geliştirildi.

Cortana artık komutları odanın diğer tarafından anlayabilecek. Böylelikle Windows 10 işletim sistemine sahip bilgisayarlar Amazon’un yeni tanıttığı Echo Show donanımı gibi olacak. Şirket Eylül ayında bu yeni ekranı, paylaşılabilir masaüstü özelliğini ve diğer özellikleri tanıtacak. Bu güncelleme ile beraber Cortana’da bazı yeni özelliklere sahip olacak ve büyük ihtimalle üçüncü parti uygulamaları desteklemeye başlayacak.