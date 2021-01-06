Genel
Microsoft Teams video arka planı nasıl değiştirilir?
Microsoft Teams, bulunduğumuz bu süreçte gerek iş için gerek kişisel toplantılarımız için bize büyük kolaylıklar sağladı. Teams, getirdiği kolaylıklar yanında sevdiklerimizle zaman geçirirken, görüşmelerimizi daha eğlenceli hale gelmesini de sağladı.
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Microsoft Teams farklı arka planlarıyla daha eğlenceli
Zoom, iş görüşmelerinde, kişisel görüşmelerde ve daha birçok alanda sağladığı kullanım kolaylığıyla, özellikle geçirdiğimiz senede, oldukça popüler. Bunun yanında sunduğu farklı arka planlarıyla, bulunduğunuz mekanın şartları ne olursa olsun size kolaylık sağlıyor. Fakat sunulan arka plan değişikliği sadece Zoom‘a ait bir özellik değil. Örneğin, Microsoft‘un Teams ofis iletişim uygulaması, toplantı arka planınızı değiştirmenize olanak sağlar. Hazırladığımız bu haberde, Teams video konferansı kullanırken arka planınızı değiştirmek için hangi adımları izlemeniz gerektiğini göstereceğiz.
Sizin için hazırladığımız hepsi burada öneri listesine buradan ulaşabilirsiniz.
Toplantıya resmi olarak başlamadan önce kullandığınız arka planda bir değişiklik yapmak istiyorsanız:
- İlk olarak Teams görüntülü toplantınızı başlatın. Kendinizi ara ekranda bulacaksınız.
- Ekranın alt kısmına yakın düğme çubuğuna basın ve videonun açık olduğundan emin olun. Daha sonra arka plan ayarları kontrolünü açın (video ve ses kontrolleri arasında bulunur).
- Sağda tarafta bir “Arka plan ayarları” sütunu görünecektir. Bu ayarlardan arka planınızı bulanıklaştırabilirsiniz. Aynı zamanda farklı arka planlar için birkaç farklı resim arasından seçim yapabilirsiniz.
- Arka plana kendi resminizi eklemek istiyorsanız, sütunun üst kısmında bulunan “Yeni ekle” bağlantısına tıklayın. Ardından, bilgisayarınızın dosyalarında bulunan bir fotoğrafı arka plana ekleyip seçebilirsiniz.
- Arka planınızı değiştirdiğinizde, değişiklik siz tekrar arka planınızı değiştirene kadar diğer toplantılarınızda da geçerli olacaktır.
Toplantıyı zaten başlattıysanız (veya başka birinin toplantısına katıldıysanız), arka planınızı yine de değiştirebilirsiniz.
- Ekranın alt kısmında bulunan düğme çubuğunun ortasındaki üç noktaya tıklayın ve “Arka plan efektlerini göster” kısmını seçin. Arka planınızı bulanıklaştırma, değiştirme veya yeni bir arka plan eklemek isterseniz, aynı şekilde “Arka plan ayarları” sütununu sağ tarafta göreceksiniz.
- Eğer bir toplantının ortasındaysanız ve arka planı test etmek istiyorsanız, “Arka plan ayarları” sütununda bulunan “Önizleme” butonuna basın. Kullanmadan önce görmek istediğiniz arka planı sütunun alt kısmında küçük bir pencerede görebilirsiniz. Yaptığınız bu önizlemeyi sadece siz görebilirsiniz.
- Yeni arka planınızdan memnun kaldıysanız “Uygula” butonunu tıklayabilirsiniz (veya önceki arka planınıza geri dönmek isterseniz “Önizlemeyi durdur“u seçebilirsiniz.)
Genel
Yeni Dell Latitude Serisi Dizüstü Bilgisayar Modelleri Tanıtıldı!
Dell, yeni Latitude dizüstü bilgisayar modellerini tanıttı. İşte iş dünyasına hitap eden yeni Dell Latitude Serisi modelleri…
Dell, yeni laptop modelleri ile piyasaya giriş yaptı. Son dönemde oldukça popüler olan oyuncu modellerinden farklı olarak geliştirilen yeni Dell Latitude Serisi, daha çok iş dünyasına hitap edecek özellikler taşıyor. Gelin şimdi cihazlar hakkında konuşalım.
Yeni Dell Latitude 9000, 7000 ve 5000 modelleri!
CES 2021‘den önce yeni dizüstü bilgisayar modellerini tanıtan Dell, piyasaya gayet yüksek özellikli yeni 9000, 7000 ve 5000 serisi modelleri ile girdi. 11 Ocak‘ta başlayacak olan CES 2021’den önce yeni modellerini tanıtan Dell, iş amaçlı ürettiği Latitude modellerini kullanıcılar ile tanıştırdı.
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İlk olarak Latitude 9000 serisi bünyesinde bulunan 9420 ve 9520 modellerine göz attığımızda, her iki modelin de Intel‘in mart ayında tanıtacağı 11. nesil işlemciler ile beslendiğini görüyoruz. Öte yandan modellerin özelliklerini kullanıcıların şekillendirebileceğini belirten Dell, bu modellerde 32GB‘a kadar Ram bellek tercihi sunacak. Öte yandan 1TB‘a kadar SSD seçimi ve 9420 modeli için maksimum i7 işlemci seçimi yer alacak. Yine 9420 versiyonu 14 inç büyüklüğünde 2560×1600 piksel çözünürlüğünde bir ekran ile gelecek.
9520 hakkında bu tarz bilgiler yer almasa da cihazın 15.6 inç büyüklüğüne bir ekran ile geleceği biliniyor. Ayrıca 9520‘de i9 işlemci seçeneği sunulması bekleniyor. Bu iki modelin en çok dikkat çeken özelliği ise SafeShutter isimli webcam’leri. Bu webcam’lerin özellikleri kullanmadığınız zaman otomatik kapanabilir perdeye sahip olmaları. Bu sayede artık laptoplarda kamerayı başka yöntemlerle kapatmamıza gerek kalmayacak.
Bir alt versiyon olarak geçen 7000 serisine göz attığımızda ise 7520, 7420 ve 7320 modellerinin bulunduğunu görüyoruz. Bu cihazlarda da yine 11. nesil Intel işlemciler kullanılacak. Aynı zamanda cihazlarda 13.3 inç ve 15.6 inç büyüklüğünde iki farklı ekran boyutu seçeneği ve 32GB‘a kadar Ram bellek seçeneği yer alacak. Ayrıca 7520 modelinin 4K UHD ekran ile birlikte geleceği de Dell’in verdiği bilgiler arasında.
Yeni Latitude 5000 modellerine baktığımızda ise seride 5520, 5420 ve 5320 versiyonlarının yer alacağını görüyoruz. Bu modelerde sırasıyla 15.6 inç , 14 inç ve 13.3 inç büyüklüğünde ekranlar kullanılacak. Ancak işlemci olarak ne ile desteklenecekleri şimdilik bilinmiyor.
Yeni Dell Latitude Serisi fiyatları!
Şimdi gelelim fiyat tarafına. Yeni dizüstü modellerini tanıtan Dell, cihazların fiyatlarını da ortaya seriyor. Ancak şimdilik 9000 serisi modellerinde 9420’nin, 7000 serisinde 7520’nin ve 5000 serisinde 5420’nin fiyatı açılandı. Fiyatlara baktığımızda Latitude 9420‘nin başlangıç fiyatı 1949 Dolar, Latitude 7520 modelinin fiyatı 1649 Dolar ve Latitude 5420 modelinin fiyatı 1049 Dolar olarak belirlenmiş.
Cihazları fiyat/özellik bakımından değerlendirdiğimizde göre gayet uygun diyebiliriz. Ancak fiyatların ülkemizde daha fazla olacağı kesin. Bakalım Dell, fiyatı açıklanmayan diğer modeller için ne kadar fiyat biçecek. Sizce yeni Dell Latitude Serisi ilgi görecek mi?
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Genel
Elektrikli Mercedes EQS, kamuflajlarının büyük kısmından kurtuldu!
Mercedes‘in elektrikli otomobil ailesi EQ’nun amiral gemisi modeli Mercedes EQS‘nin tanımına 5-6 ay gibi bir süre kaldı. Araç bu süre zarfında halka açık yollarda test sürüşlerine devam ediyor. Tabi son zamanlardaki prototipler, öncekilere kıyasla daha az kamuflajıyla tasarım detaylarını biraz daha belli ediyor.
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Haberimize konu olan bu son prototipler, aracın tavan ve sütunlarını ortaya çıkaracak şekilde kamuflajları taşımıyor. Tabi aracın bagaj kapağı ve arka farları hala kamuflaj altında olsa bile, azalan kamuflajdan dolayı biraz daha belirginleşmişler.
Casus fotoğraflara baktığımızda sanki sürücü çok yukarıda oturuyor ve tavan baya alçalmış gibi görünüyor. Fakat bu durum yüksek sürüş pozisyonundan değil, normal Mercedes’lere kıyasla daha yüksekte duran ön konsol.
Elektrikli EQS modelinin dışına baktığımızda ilk nesil GLE Coupe‘ye hafiften benzediği hissediliyor. Buradan Mercedes’in, geleneksel tasarım çizgisini, yepyeni bir model ailesinde de devam ettirdiğini anlamak mümkün. Prototiplerde çift tonlu ve “iç kollu” yeni jantlar bulunuyor.
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Aracın kabininde ise dikey konumlandırılmış bilgi-eğlence ekranı ve dijital gösterge panelini EQS’de göreceğiz. İç tasarımın S-Serisi’ne benzer bir tasarımda olacağı biliniyor.
Mercedes EQS ailesi, giriş seviyesinde 400 beygir güç sunan bir güç aktarma sistemi bulunduracak. AMG modelin ise 600 beygirin üzerinde bir güç değerine sahip olması bekleniyor. Aracın menzilinin ise WLTP döngüsüne göre 700 km civarında olması bekleniyor.
Elektrikli Mercedes EQS, 2021’in yaz aylarında, 2022 model yılına dahil olacak şekilde tanıtılması bekleniyor.
Kaynak: Carscoops
Akıllı Telefonlar
Oppo Find X3 Geekbench’te görüntülendi!
Oppo Find X3, Geekbench üzerinde ortaya çıktı. Amiral gemisi akıllı telefonun test sonuçları ve bazı teknik özellikleri belli oldu.
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Oppo Find X3 Snapdragon 888 ile geliyor!
Akıllı telefon dünyasında yeni yıl ile birlikte yeni modeller de ortaya çıkmaya devam ediyor. Amiral gemisi akıllı telefonların bir bir yeni detaylar ile karşımıza çıktığı şu günlerde, Oppo da Find X3 serisini yavaş yavaş karşımıza çıkarmaya hazırlanıyor. Amiral gemisi akıllı telefon rekabetinde önemli bir yere sahip olması beklenen cihaz, son olarak Geekbench üzerinde görüntülendi. Test sonuçları ortaya çıkan akıllı telefon, tekli çekirdek performansında 1134 puan alırken, çoklu çekirdek performansında ise 3660 puanı hanesine yazdırmayı başardı.
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Qualcomm Snapdragon 888 işlemcisi ile geleceği kesinleşen Oppo Find X3, tam 12 GB RAM kapasitesi ile kullanıcılarını karşılayacak. Tasarım detayları resmiyete kavuşmayan akıllı telefon beklentilere göre 6.7 inçlik QHD+ AMOLED ekran paneli ile kullanıcılarını karşılayacak. Amiral gemisi akıllı telefonlarda son dönemlerde alıştığımız yüksek ekran yenileme hızı değerlerinin bu modelde de yer alması beklenirken, ekran yenileme hızının 120 Hz olacağı tahmin edilmekte. 50 MP‘lik Sony IMX766 lensinin arka tarafta kullanıcılarını karşılaması beklenirken, cihazın Android 11 sürümü ile piyasaya çıkması bekleniyor. Bakalım firma yeni amiral gemisi akıllı telefonu ile birlikte kızışan rekabette öne çıkmayı başarabilecek mi bekleyip göreceğiz.
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