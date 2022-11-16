Microsoft, Teams platformuna kullanıcıların birbirleriyle oyun oynamasına olanak tanıyan yeni bir uygulama ekliyor. Games for Work uygulaması Solitaire, Mayın Tarlası, Wordament ve IceBreakers oyunlarını içeriyor. Uygulama yalnızca Kurumsal ve Eğitim aboneleri tarafından kullanılabilir.

Microsoft, oyunların Xbox Game Studios’un bir parçası olan Microsoft Casual Games tarafından yaratıldığını duyurdu. Oyunların farklı kullanım alanları vardır ve oyuna bağlı olarak iki ila 250 oyuncu ile oynanabilir. Microsoft’a göre, oyunların amacı Brigham Young Üniversitesi tarafından yapılan bir araştırmaya dayanıyor: “Birlikte kısa video oyunları oynayan çalışanlar, daha geleneksel ekip kurma etkinlikleri yapan ekiplere göre yüzde 20 daha üretken oluyor.”

Ayrıca bkz: Netflix Kullanıcıların Bireysel Cihazlardan Çıkış Yapmasına İzin Veriyor!

Games for Work uygulaması, temelde iki oyuncunun birbirine karşı oynadığı, ancak iş arkadaşlarının aynı anda oyuncuları izleyebildiği ve onlarla etkileşime girebildiği kart oyunu Solitaire’in değiştirilmiş bir versiyonunu içerir. Mayın Tarlası olarak da bilinen Minesweeper, birden fazla oyuncunun aynı anda bir mayın tarlasını tamir etmesine izin verir. Wordament’te takımlar, verilen harflerle kelimeleri bir araya getirmek zorundadır. Son olarak Microsoft, IceBreakers oyununu kullanıma sunuyor. Bu oyunda, meslektaşlara birbirlerini daha iyi tanımaları için 250 oyuncuya kadar aynı anda cevaplayabilecekleri basit evet-hayır soruları veriliyor.