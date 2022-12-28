Microsoft, Surface Laptop 2 için sürücü ve ürün yazılımı desteğini sonlandırıyor. Dizüstü bilgisayar artık güncelleme almayacak. Surface Laptop 2, Ekim 2018’de piyasaya çıkmıştı.

Surface Laptop 2’nin ‘servis sonu tarihi’ 27 Aralık 2022 olarak yer alıyor, bu da Microsoft’un şu an itibariyle resmi olarak herhangi bir yeni sürücü veya ürün yazılımı güncellemesi yayınlamadığı anlamına gelmektedir. Ayrıca dizüstü bilgisayar şu an için güvenlik ve işletim sistemi güncellemelerini almaya devam edecektir.

Surface Laptop 2, i5-8250U veya i7-8650U çip arasında seçim yapabiliyordu. İ5 varyantları 8GB’a kadar ram’e sahipken, i7 versiyonları 8 ve 16GB çalışma belleğine sahip konfigürasyonlarda piyasaya sürüldü.

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Temel olarak, Microsoft yeni dizüstü bilgisayarları orijinal sürümden itibaren yaklaşık dört yıl boyunca desteklemektedir ve bu genellikle en azından ABD’de gerçekleşmektedir. Bir Microsoft blog gönderisine göre, sürücüler ve ürün yazılımı açısından artık destek almayacak olan bir sonraki Surface dizüstü bilgisayar Surface Book 2’dir. Bu dizüstü bilgisayar için destek Mayıs 2023’ün sonundan itibaren sona erecektir. Surface Pro 6’nın sırası o yılın Haziran ayında gelecek ve Surface Laptop 3 ve Surface Pro 7 Ekim 2023’ten itibaren artık desteklenmeyecek.