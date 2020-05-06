Microsoft Surface Headphones 2 tanıtıldı!

Microsoft tarafından üretilen ve merakla beklenen Surface Headphones 2 modelin tanıtımı gerçekleştirildi. Kulaklık pazarına özellikleri ile üst segment bir ürün olarak giren Surface Headphones 2, müzik severleri oldukça heyecanlandırdı.

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Microsoft’un büyük ilgi gören kulak içi kulaklığı Surface Earbuds, yeni bir model olan kulak üstü kulaklık modeli ile birlikte geldi. Microsoft Surface Headphones 2, ilk sürümü ile benzer tasarımda ancak bu sefer gri değil siyah renkte karşımıza çıkıyor. Ses kalitesinin artırıldığı ve pil ömrünün artık daha da iyi olduğu aktarılan model, üst seviye donanımlara ve malzeme kalitesine sahip olduğu belirtiliyor.

Microsoft’un yeni kulak üstü kulaklığı, kulağı rahatça kaplayabiliyor. Ürün, 13 seviyeli ortam gürültüsü kontrolü de dahil olmak üzere ses kalitesiyle kullanıcıya harika bir deneyim sunmayı hedefliyor. Kulaklıkların içinde 40 milimetrelik “Free Edge” hoparlörler bulunuyor. Gelişmiş mikrofonlar ise görüşmeler ve görüntülü görüşmeler sırasında sesin berrak şekilde kayıt altına alınmasını sağlıyor.

Şirketin yaptığı açıklamaya göre Microsoft Surface Headphones 2, gürültü engelleme ile 20 saate varan çalışma imkanı sunuyor. Daha önceki kulaklıklar ise ANC ve Cortana etkinleştirildiğinde 15 saate varan çalışma imkanı sunuyordu.

Microsoft’un tanıtmış olduğu ürünler, 12 Mayıs’tan itibaren yurt dışındaki mağazalarda satışa çıkıyor. Yeni modellerin fiyatları, Surface Headphones 2 modeli 249 dolar, Surface Earbuds modeli 199 dolar olarak belirlenmiş. Söz konusu ürünlerin ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.