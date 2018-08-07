Microsoft Surface Go parçalarına ayrıldı

Microsoft Surface Go parçalarına ayrıldı

7 Ağustos, 2018 Donanım, HABER 0 yorumlar

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Microsoft Surface Go, kısa süre önce yurt dışındaki raflarda yerini almıştı haberi sizinle şurada paylaşmıştık. Surface Go, piyasaya çıkmasından sonra kısa süre içinde iFixit ekibi tarafından parçalarına ayrıldı.

 

Microsoft Surface Go için Bu pil yeterlimi?

Microsoft’un tasarımda bazı alanlarda fedakârlık yapmış. Surface Go’da iki parçaya bölünmüş 26.1 Wh kapasiteli pil bulunuyor. Surface Pro’daki 45 Wh pile kıyasla oldukça küçük olan Surface Go’nun pili, yapılan testlerde 6 saatlik kullanım süresi sunduğu belirtiliyor.

 

Surface Go’da Intel Pentium Gold işlemci sadece bakır kalkan ve termal macun ile soğutma işlevi yerine getirilmiş. Microsoft fansız olan Surface Pro’da bile soğutma için sıcaklık boruları kullanmıştı. Wi-Fi antenlerinin iyi saklanması ve sağlam ekran yapısı da Microsoft Surface Go’da ince işçilik ve tasarım detaylarını göz önüne çıkarıyor.

 

Microsoft Surface Go,  Surface serisinin diğer üyeleri gibi, tamiri oldukça zor bir cihaz olarak nitelendirilmiş. Pil ve ekranın tutkalla yapıştırıldığı cihazda kalabalık kasanın modüler olmaması da işleri biraz daha zorlaştırıyor. Surface Go, tamir edilebilirlik konusunda iFixit ekibinden 1 puan alabiliyor.

Kaynak

 

 

Hardware Plus'da editörlüğe başlayan Halil Gürbüz; 1998 yılından bu yana Bilişim sektörünün çeşitli basamaklarında bilişim ırgatı olarak çalışmıştır hala da çalışmaktadır :) Halil Gürbüz 2009 yılında ilk android'li telefonu GM DSTL1 modelini satın alarak android ile tanışmıştır. Daha sonrasında LG GT540 model android telefonu alarak android dünyasına daha derin bir dalış yapan Halil, zamanının tanınmış forum sitelerinde android tecrübelerini paylaşmış çeşitli rom editlemeleri ile android aşkını dahada güçlendirmiştir. Halil şu anda hala bilişim ırgatlığına devam etmekle beraber Xiaomi Redmi Note 4 telefonu ile android dünyasından kopmadan hem kendi kurucusu olduğu technoshot.net sitesinde yazılarını paylaşmakta hemde technoshotnet youtube kalalında incelemelerini yayınlamaktadır. Sıkı bir Android delisi olmakla beraber, kendi motorsikleti olmasa bile sıkı bir motorsiklet delisidir. :)

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