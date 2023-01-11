Microsoft, 2020’de ilk olarak çift ekranlı Android tabanlı Surface Duo telefonunu tanıtmıştı. Olumlu eleştiriler sonrası firma 2021’de ise karşımıza Surface Duo 2 ile çıkmıştı. 2022’de Duo 2’nin gelişmiş sürümünü tanıtan firma şimdiler de ise gözünü Microsoft Surface Duo 3 modeline çevirmiş durumda. Ancak bu sefer bu model çok farklı olacak.

Son gelen raporlara göre, Surface Duo 3 çift ekranlı bir telefon olmayacak. Bnun yerine çoğu telefona benzer şekilde harici kapak ekranlı ve 180 derece menteşeli dahili katlanabilir bir ekranı tercih edecek. Gelen bu rapor, Surface Duo 3 için daha dar ve daha uzun uçtan uca ekranlara, kablosuz şarja ve diğer bazı iyileştirmelere sahip çift ekranlı bir tasarım planlamış olmasına rağmen, bunun uzun bir donanım prototipleme ve denemesinden sonra geldiğini söylüyor.

Microsoft, 360 derece menteşeli tek ekranlı katlanabilirler için tasarım patentleri vermiş olsa da, rapor katlanabilir cihazın diğer katlanabilir telefonların çoğuna benzer şekilde 180 derecelik bir menteşeye sahip olacağını gösteriyor.

Ayrıca raporda “Birlikte Mükemmel” mottosu ile Microsoft’un Android ile Windows PC’ler arasında iPhone ve Mac arasındaki ekosisteme benzer bir ekosistem deneyimi yaratmak istediği de belirtiliyor.

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Microsoft’un ayrıca Surface markası altında piyasaya sürülebilen ve katlanabilirin yanında kalabilen geniş ekranlı Android akıllı telefonları test ettiği söyleniyor. Rapora göre, Surface Duo 3 için kesin bir tanıtım tarihi bulunmuyor. 2023 yılı içerisinde tanıtılıp belli başlı pazarlada satışa sunulacak olan yeni model bakalım Samsung ve Huawei gibi katlanabilir ekran teknolojisini destekleyecek mi?