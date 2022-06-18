Microsoft, projelerini Microsoft Store’da yayınlamak isteyen, her geliştiricinin uyması gereken bir dizi kural olan Microsoft Mağaza İlkelerinin gözden geçirilmiş bir sürümünü yayımladı. Sürüm 7.16, bazıları kötü geliştiricilerin ücretli ücretsiz, açık kaynaklı yazılım çatallarını kullanarak insanları dolandırmasını çok daha zor hale getirmesi gereken birkaç değişiklik getiriyor.

Pek çok kişi, Microsoft’un, kullanıcılardan ücretsiz olması gerekenleri almak için popüler yazılım adlarını kullanan sahte veya dolandırıcı uygulamalarla mücadele etme ve bunları kaldırma konusunda daha proaktif olması gerektiği konusunda hemfikir.

Ayrıca bkz: Windows 10 ve 11 Haziran Güncellemesi Yeni Bir Sorunu Beraberinde Getirdi!

Yeni kurallar artık bu tür uygulamaların yayınlanmasını yasaklıyor. Ücretsiz, açık kaynaklı uygulamaların ücretli kopyalarını veya çatallarını listelemek artık yasa dışı. Ayrıca Microsoft, aşırı ücretlendirmeye veya makul olmayan yüksek fiyatlar belirlemeye izin vermez. Güncellenen makale 10.8.7 şunları içeriyor:

Ürün veya uygulama içi satın alımlarınız için fiyatlandırmayı sizin belirlediğiniz durumlarda, dijital ürünleriniz veya hizmetleriniz için satışlar veya indirimler dahil tüm fiyatlandırmalar: Aldatıcı Fiyatlandırmaya Karşı Federal Ticaret Komisyonu Kılavuzları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm geçerli yasalara, düzenlemelere ve düzenleyici yönergelere uyun.

Açık kaynak kodlu veya genel olarak ücretsiz olarak sunulan diğer yazılımlardan kazanç sağlamaya çalışmayın ve ürününüz tarafından sağlanan özellikler ve işlevlere göre mantıksız şekilde yüksek fiyatlara alınmayın.

Microsoft Mağazası ayrıca yazılım kimliğine bürünmeyi de yasaklar; bu, hiçbir üçüncü taraf uygulamasının Google Chrome, Microsoft Edge veya diğer geliştirici ürünlerini taklit edemeyeceği anlamına gelir. Bu kural, yeni fiyatlandırma politikasıyla birleştiğinde, Microsoft’a, teknoloji konusunda daha az yetkin kullanıcılardan kolay para kazanmaya çalışan birden fazla uygulamayı kaldırma yetkisi vermelidir.

Microsoft Mağaza İlkelerindeki bir diğer dikkate değer değişiklik, “gerçek dünyadaki bilgi, haber veya güncel olaylarla ilgili içerik sağlamayı amaçlayan” ürünlerin yanlış bilgi yaymasının yasaklanmasıdır. Bunlar, Microsoft Store’un genel kalitesine ve müşterilerinin güvenliğine katkıda bulunacak önemli değişikliklerdir.

Geliştiriciler, resmi belgelerdeki Microsoft Mağaza İlkeleri‘ndeki diğer güncellemeler hakkında bilgi edinebilir.