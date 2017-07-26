Microsoft, Spielberg’lü Halo TV Dizisini Unutmadı

Merakla beklenen Halo dizisi için daha zaman var ama…

Microsoft‘un ünlü shooter oyunu Halo için firma bir süredir TV dizisi yapma niyetindeydi. Bu projeyi 2013’te duyuran firma 4 senedir karşımıza bir kare görsel sunmazken meraklıları ise dizinin ne aşamada olduğunu merak ediyor. Microsoft projeyi iptal etmiş değil ve muhtemelen projenin başındaki isim hala ünlü yönetmen Steven Spielberg olacak.

Showtime kanalı ile birlikte gerçekleştirilmesi beklenen seri hakkındaki yeni bilgi ise AR12Gaming ile yapılan röportajda ortaya çıktı. Bu röportajda projenin yapım aşamasının devam ettiği belirtilirken oldukça ilerlediği de belirtildi ancak hala bir Halo dizisi görmek için beklememiz gerekiyormuş. Henüz dizinin yayımlanma tarihi ile ilgili zaman aralığı bile verilemiyor.