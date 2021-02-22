Windows 10 en iyi özelliklerinden biri daha da iyileşiyor

Windows 10 işletim sisteminin en iyi özelliklerinden olan Telefonunuz uygulaması daha da geliştiriliyor. Uygulama artık bilgisayar üzerinden telefon ayarlarınızı değiştirebilmenize imkan tanıyacak.

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Microsoft firmasının telefonunuzu bilgisayarınıza bağlayabilmenizi sağlayan Telefonunuz uygulaması; böylelikle bilgisayardayken iki cihaza birden olan bağlılığınızı azaltıyor. Uygulama, firmanın sürekli olarak getirdiği güncellemelerle de daha kullanışlı bir hal almaya devam ediyor.

Her ne kadar bazı özellikler Samsung amiral gemisi telefonlarla kısıtlı olsa da; gelecek güncellemeyle uygulama artık anlık olarak telefon ayarlarınızı da değiştirmenize olanak sağlayacak. Öyle ki ALumia tarafından gelen bilgilere göre; uygulamanın sonraki versiyonuna firmanın bir süredir üzerine çalıştığı Gösterge Yöneticisi işlevi gelecek. Böylece uygulama herkes için geldiği zaman kullanıcılar Windows 10 üzerinden ayarlayabilecekleri dört yeni seçenek görebilecekler. Bunlar ise Wi-Fi, Bluetooth, Ses Oynatıcı ve Rahatsız Etme Modu olarak karşımıza çıkıyor.

Şimdiye kadar Telefonunuz uygulaması telefon ve internet bağlantısı gibi bilgileri görebilmenin yanında; resimlere ulaşma, mesajlara ulaşma ve cevap verme ve aramalara cevap verip reddetmeye izin veriyordu. Ancak şimdiye kadar mümkün olmayan telefon ayarları değiştirme imkanı da böylelikle yakın zamanda gelecek gibi.

Son olarak yeni güncellemenin v1.21012.195.0+ versiyonunun bir parçası olacağını belirtelim. Bu da kademeli bir şekilde kullanıcılara ulaştırıldığından ötürü işlevin uygulamada hemen görülmeme olasılığı yüksek.