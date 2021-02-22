Uygulama
Windows 10 en iyi özelliklerinden biri daha da iyileşiyor
Windows 10 işletim sisteminin en iyi özelliklerinden olan Telefonunuz uygulaması daha da geliştiriliyor. Uygulama artık bilgisayar üzerinden telefon ayarlarınızı değiştirebilmenize imkan tanıyacak.
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Microsoft firmasının telefonunuzu bilgisayarınıza bağlayabilmenizi sağlayan Telefonunuz uygulaması; böylelikle bilgisayardayken iki cihaza birden olan bağlılığınızı azaltıyor. Uygulama, firmanın sürekli olarak getirdiği güncellemelerle de daha kullanışlı bir hal almaya devam ediyor.
Her ne kadar bazı özellikler Samsung amiral gemisi telefonlarla kısıtlı olsa da; gelecek güncellemeyle uygulama artık anlık olarak telefon ayarlarınızı da değiştirmenize olanak sağlayacak. Öyle ki ALumia tarafından gelen bilgilere göre; uygulamanın sonraki versiyonuna firmanın bir süredir üzerine çalıştığı Gösterge Yöneticisi işlevi gelecek. Böylece uygulama herkes için geldiği zaman kullanıcılar Windows 10 üzerinden ayarlayabilecekleri dört yeni seçenek görebilecekler. Bunlar ise Wi-Fi, Bluetooth, Ses Oynatıcı ve Rahatsız Etme Modu olarak karşımıza çıkıyor.
Şimdiye kadar Telefonunuz uygulaması telefon ve internet bağlantısı gibi bilgileri görebilmenin yanında; resimlere ulaşma, mesajlara ulaşma ve cevap verme ve aramalara cevap verip reddetmeye izin veriyordu. Ancak şimdiye kadar mümkün olmayan telefon ayarları değiştirme imkanı da böylelikle yakın zamanda gelecek gibi.
Son olarak yeni güncellemenin v1.21012.195.0+ versiyonunun bir parçası olacağını belirtelim. Bu da kademeli bir şekilde kullanıcılara ulaştırıldığından ötürü işlevin uygulamada hemen görülmeme olasılığı yüksek.
Google Meet görüşmeleri herkes için daha da güvenli hale geliyor
Google Workspace takımı Google Meet uygulamasının temel özelliklerinde bazı değişikliklere gitti. Bu değişikliklerin arasında görüşmelere dışarıdan katılanların bilgilerini korumak için yapılan ayarlamalar yer alıyor.
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Uygulama geliştiricilerinin söylediğine göre böylelikle görüşme yöneticilerinin aramaları yönetme imkanı çok daha kolaylaşacak. Aynı zamanda dışarıdan görüşmelere katılan kişilerin gizlilikleri de daha güvenli hale geldi. İlgili paylaşımda düşülen nota göre de geliştiriciler bunu katılımcı bilgilerini saklayan araçları geliştirerek yapmış durumda.
Harici katılımcı bilgilerini korumak için Google, bir süredir Google Meet katılımcı tanımlayıcısına güncellemeler getiriyor. Buna göre her türlü katılımcının e-posta ve cihaz kullanıcı adı açık bir şekilde uygulamada gösteriliyor. Ancak harici görüşmelerdeki harici katılımcılar için bu bilgilerin bir kısmının artık gizlenmesi yoluna gidiliyor.
Aynı şekilde bir organizasyon içerisindeki kurucunun e-postası görülebilecekken; harici bir görüşme ayarlayan kişilerin mailleri gizli olacak. Benzer şekilde organizasyon içi katılımcıların ülke, bölge ve IP adresleri Google Meet üzerinde açık bir şekilde görülürken; harici katılımcılar için bu tip bilgiler yer almayacak. Bu durum o kişilerin bir organizasyona bağlı olup olmaması durumunda da değişmeyecek.
Kademe kademe dağıtılmaya başlanan değişiklikler, Mart ayının başından itibaren de bütün yeni görüşmeler için yönetici kişilerin varsayılan olarak erişiminde olacak.
Apple
Clubhouse, App Store’daki çılgın yükselişine devam ediyor!
Son birkaç hafta içinde manşetlerde yer alan popüler sesli sohbet/podcast/konferans uygulaması olan Clubhouse uygulamasını muhtemelen şimdiye kadar duymuşsunuzdur. Hala bu uygulamanın gerçekten ne yaptığını ve platforma nasıl katılabileceğinizi merak ediyorsanız, yazımıza bakın ve bekleme listesine girin (veya bir arkadaşınızdan sizi davet etmesini isteyin). Ancak çabuk olun, çünkü uygulama şu anda gerçekten uçuşa geçmiş durumda.
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Clubhouse popülaritesi devam ediyor
Bi araştırma firması olan App Annie, uygulamayla ilgili elde ettiği verileri paylaştı. Alınan verilere göre Clubhouse’un kullanıcı tabanı Aralık 2020’den bu yana dört kattan fazla büyüdü. Clubhouse Nisan 2020’de yeniden açıldı ve Mayıs 2020’ye kadar sadece 1.500 kullanıcısı vardı. Elon Musk gibi büyük isimlerin platforma katılması uygulamaya olan dikkati bir anda artırdı. Bununla beraber kullanıcı sayısı 1 milyonu aştı ve platformun popülaritesi tavan yaptı.
App Annie’den alınan veriler, Clubhouse’un App Store’da 8 milyondan fazla indirildiğini gösteriyor. Analistler bu eğilimin olumlu yönde artmaya devam edeceğini tahmin ediyor. Grafiğe baktığımızda, Ocak ortasından itibaren gerçekten dik bir eğri görebiliriz. Facebook CEO’su Mark Zuckerberg de geçtiğimiz günlerde Clubhouse’a dahil oldu. Zuckerberg sadece platforma katılmakla kalmayıp aynı zamanda Facebook markası altında benzer bir uygulamanın geliştirilmesini de istediğinden, uygulama teknoloji dünyasında büyük dalgalanmalar yarattı.
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Uygulama
Twitter, devlet hesabı etiketlerini Türkiye’ye getiriyor!
Twitter, bu ara platformda yapmayı planladığı değişikliklerle gündemde. ‘Spaces’ gibi yeni özellikler ve yeni ücretli abonelik sistemi uygulamanın bu planlarından sadece bazıları. Görünen o ki, ünlü sosyal medya platformunun yenilikleri bunlarla sınırlı kalmayacak. Bunlara ek olarak, Twitter, Ağustos ayında başlattığı resmi devlet hesaplarını etiketleme uygulamasını Türkiye de dahil birçok ülkeye getiriyor…
Konumuz telefon uygulamaları. Bundan dolayı, sizler için özenle seçtiğimiz telefon aksesuarlarını içeren listemizi sizlerle paylaşmaktan mutluluk duyarız!
Twitter, yeni özelliği Türkiye Cumhuriyeti Devleti hesaplarına getiriyor
Twitter’ın son yeniliği resmi devlet hesaplarını konu alıyor. Öyle ki, platform bu hesapları “Resmi Devlet Hesabı” şeklinde etiketleyecek. Aslında, sosyal medya devi bunu geçtiğimiz yılın Ağustos ayından beri uyguluyor. Ancak bu uygulama ABD, Rusya, Birleşik Krallık, Fransa ve Çin Halk Cumhuriyeti olmak üzere 5 ülkeyle sınırlıydı. Şimdiyse, Twitter, bu ülkelere aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 16 ülke daha ekliyor. Bu ülkeler şu şekilde: Kanada, Küba, Ekvador, Mısır, Almanya, Honduras, Endonezya, İran, İtalya, Japonya, Suudi Arabistan, Sırbistan, İspanya, Tayland, BAE ve Türkiye.
Twitter’ın ikinci aşama için bu 16 ülkeyi seçmesinin ise iki nedeni var. İlk olarak, sosyal medya devi G7 ülkelerine öncelik verdiğini söylüyor. İkinci kategori ise, Twitter’ın “Şirketin Devlet bazlı veya gerekçeli operasyonlarda bulunduğu” şeklinde tanımladığı ülkeler. Türkiye’nin G7’de yer almadığını düşünürsek, ülkemizin bu yeni uygulamaya ikinci kategoriden kavuştuğu açık. Her ne kadar, Twitter’ın yaptığı kategori tanımının ne anlatmak istediği çok açık olmasa da, son dönemde yaşanan temsilci durumuyla bir ilgisi var mı merak konusu…
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Devlet hesaplarıyla sınırlı kalmayacak
Devlet hesaplarına ( başkanlık, bakanlık, regülatörler vb.) ek olarak, Twitter bu etiketleri ülke başkanlarının kişisel hesaplarına da ekleyecek. Bunların yanında, resmi devlet medyası da benzer etiketlere kavuşacak. Aslında, Twitter bu uygulamayı ilk yürürlüğe aldığında kişisel hesapları kapsamayacağını açıklamıştı. Bunun nedeni ise, bu kişisel hesapların zaten yeteri kadar bilinmesiydi. Ancak, görünüşe göre, ünlü sosyal medya platformu bu konuda fikir değiştirdi. Bu fikir değişikliği hakkında Twitter’dan gelen resmi bir açıklama yok henüz. Fakat, uzmanlar bu uygulamanın güvenlik amacıyla yapıldığını düşünüyor. Bu düşüncenin nedeni ise, bu özel etiketlere sahip hesapların Twitter tarafından daha iyi korunması.
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